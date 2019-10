Kuppendorf – Nein, es wird nicht darüber gesprochen, dass die Toiletten renoviert wurden. Dass jetzt ein neuer Saaleingang barrierefrei gestaltet ist und auch barrierefreie Sanitäranlagen vorhanden sind. Worüber die Leute gesprochen haben, ist, dass im Zuge dieser Renovierungsarbeiten die Damen- und Herrentoiletten „getauscht“ wurden.

Soll heißen: Das barrierefreie WC wurde den Damen zugeordnet – dafür war mehr Platz notwendig, den hatten die Herrentoiletten. Deshalb also müssen die Herren nun die Tür nehmen, die vier Jahrzehnte lang die Damen nahmen. Und umgekehrt. Bei den jüngsten Feiern im Gasthaus „Zur Mühle“ in Kuppendorf gab es nun etliche Gäste, deren gewohnte Wege zu neuen Erkenntnissen führten...

Sanierungen und Modernisierungen gehören zur Tagesordnung in der Gastronomie. Familie Gehlenbeck in Kuppendorf ist da keine Ausnahme. Ringsherum schließen Gasthäuser und mit Lars Gehlenbeck folgt ein junger Koch in eine Tradition mit ungewisser Zukunft. Die Frage, was ein Gastwirt heute mitbringen muss, bleibt unbeantwortet, denn Lars Gehlenbeck hat von klein auf Interesse am Job gehabt. Als Berufswunsch trug er stets „Koch“ in Freundesbücher ein.

Der 40-Jährige arbeitet also in seinem Traumberuf. Ausbildung und Arbeitspläne hat Lars Gehlenbeck immer mit dem Terminkalender zu Hause abgestimmt: Wenn am Wochenende Feiern gebucht sind im Gasthaus „Zur Mühle“, dann ist Lars Gehlenbeck als Koch gesetzt. Die Formulierung von „selbst und ständig“ als selbstständiger Gastwirt, die passt auch auf diese Familie.

Heidrun und Manfred Gehlenbeck haben sich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen, die Zügel zu Jahresbeginn an Lars Gehlenbeck und seine Ehefrau Steffi weitergereicht. Die allerdings hauptberuflich von Hotel- und Restaurantfachfrau auf Altenpflegerin umgeschult hat und bei der DRK Ambulanten Pflege Kirchdorf angestellt ist. Doch aus der Familie hilft mit, wer Zeit hat. „Das ist ein verlässliches Backup“, erklärt Heidrun Gehlenbeck, die ebenso wie Ehemann Manfred immer noch aktiv ist.

Sohn Lars trägt der veränderten Nachfrage der Kundschaft Rechnung: Das Gasthaus hat nicht mehr, wie einst, an allen Tagen der Woche und rundum die Uhr geöffnet. Geöffnet ist nach Bedarf. Einst kehrten die Landwirte ein, nachdem die Felder bestellt waren. Montags morgens wurden malträtierte Maschinen zum Schmied gegenüber gebracht und die Wartezeit während der Reparatur beim Informationsaustausch am Tresen verbracht.

Diese Idylle scheint sich hartnäckig als Vorstellung vom Gastwirtsdasein noch heute zu behaupten. „Doch ich bin als Gastwirt nicht mehr derjenige, der nur hinterm Tresen steht, Bier zapft und die Gäste bespaßt“, sagt Lars Gehlenbeck mit Blick auf steigende Bürokratie und hauptsächlich freien Plätzen am Tresen.

Das Geschäft aufrecht zu erhalten heißt, Kundenwünsche zu analysieren. Für den Kuppendorfer Gastronom bedeutet das, dass das Haus mit Schankraum, Clubzimmer, Saal und Wintergarten stets für Veranstaltungen buchbar hergerichtet ist. Feste Angebote sind nachgefragt und umfassen die Buffetessen an den Weihnachtagen, Kohl- und Pinkelschmaus zu Jahresbeginn, Spargelessen im Frühling.

Der Schützenverein Heerde-Kuppendorf hat hier seine zweite Heimat, der aus Woltringhausen nach der Schließung dessen Vereinslokals eine neue gefunden. Zwei Mal im Monat wird mittwochs beim Tanztee geschwoft.

Das Catering mit Komplett-Service, wenn so gewünscht, nimmt immer größeren Raum ein: Mobile Elemente für Theke und Buffet hat Familie Gehlenbeck im Einsatz, rückt aus, wenn der Kunde zuhause feiern möchte.

Und hat Gehlenbeck junior alles fertig gekocht, steht er bei eigenen Veranstaltungen noch als DJ hinter dem Mischpult.

Die leistbaren Termine seien ausgebucht, sagt Lars Gehlenbeck. Er wolle das Team nicht vergrößern. Und auch seine Ansprüche nicht ändern: Gekocht werde auf Bestellung und stets frisch. „Lars kann alles kochen“, lobt Ehefrau Steffi. Und wenn er die Gäste kennt, packt er auch schon mal mehr Fleisch ein, als der Vegetarier-Gastgeber es bestellt hat.

Zurück zu den Zukunftsplänen: „Ich will das Angebot aufrecht erhalten und den Menschen in der Region ein gastronomisches Angebot bieten. Aber in dem Umfang, den ich leisten kann: Qualität ist, wenn man selber vor Ort ist“, sagt Gehlenbeck und freut sich: Nach gesundheitlichen Problemen im vergangenen Jahr kann er jetzt wieder voll durchstarten. sis