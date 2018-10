65. Erntefest in Scharringhausen: Ortsfeuerwehr passt Rahmen an

Scharringhausen - Das 65. Erntefest, so hatte es Ortsbrandmeister Rolf Plate recherchiert, feierten jetzt die Einwohner Scharringhausens, teilt Frauke Lohmeier für die ausrichtende Ortsfeuerwehr mit.

„Die Erntekrone, eine der wenigen, die in der Samtgemeinde Kirchdorf noch gebunden werden, schmückte den herbstlich dekorierten Saal der ehemaligen Gastwirtschaft Plenge. Der gemischte Chor Scharringhausen unter der Leitung von Antje Zorn gestaltete die offizielle Eröffnung gemeinsam mit Ortsbrandmeister Plate und Ortsbürgermeisterin Ingelore Eickhoff.“ In diesem Jahr feierte man mit Lisa Marquardt und Wilfried Henke als Erntekönigspaar „ausgelassen bis in den frühen Morgen“, berichtet Frauke Lohmeier weiter. „Die beiden leben seit mehr als 20 Jahren zusammen, sind nicht verheiratet – eigentlich nichts Besonderes, doch früher stand in den Regularien der Freiwilligen Feuerwehr, dass ausschließlich verheiratete Paare Erntemajestäten werden durften.“ Auch in anderen Bereichen habe man die Rahmenbedingungen des Erntefestes an aktuelle Wünsche und Bedürfnisse angepasst. „Seit einigen Jahren beginnt das Fest erst am Abend, statt am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen.

Für viele Scharringhausener ist der Samstag inzwischen ein voller Arbeitstag geworden und die nachmittägliche Kaffeetafel somit nicht mehr ausreichend besucht. Am Abend steigen die Besucherzahlen in den letzten Jahren stetig, der Wandel trägt scheinbar Früchte.“ In diesem Jahr habe man die Organisation des Abendessens verändert: „Das erstmals angebotene Grillbuffet fand großen Anklang. ,DJ Uwe‘ sorgte im Anschluss für beste Unterhaltung und am Sonntagmorgen beim Aufräumen waren sich die Organisatoren einig, dass man die Tradition nicht aufgeben will und auch im kommenden Jahr mit dem 66. Erntefest dankbar auf Ernte, Arbeit und Gemeinschaft zurückblicken wird.“