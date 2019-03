Touristiker bereiten sich auf die neue Outdoor-Saison vor

Kirchdorf – Die Freiluftsaison stehe vor der Tür und damit auch die dazugehörigen Präsentationen, mit denen Aktive aus der Gastronomie- und Freizeitwirtschaft für ihre Angebote werben, erklärt Rolf Hedemann, Tourismusbeauftragter der Samtgemeinde Kirchdorf. Traditionell finde dazu im Frühjahr ein jährliches Treffen von Kooperationspartnern statt, an wechselnden Standorten. Dieses Jahr begrüßte Bürgermeister Kai Abruszat die Teilnehmer zum Dialog in der Gemeinde Stemwede.

Neben individuellen eigenen Werbeaktionen haben alle Anwesenden eins gemeinsam: Sie nutzen die Radrundroutenhefte der DümmerWeserLand Touristik für ihre Werbebotschaft und einen Schäferkarren als Blickfang. Dieser wird vom „Heideschäfer Arthur“, alias Rolf Hedemann, Symbolfigur und Tourismusbeauftragter der Samtgemeinde Kirchdorf betrieben. Damit besucht er etliche der Veranstaltungen unter freiem Himmel, begleitet von sich abwechselnden Repräsentanten aus den Reihen der Aktiven.

Der Auftakt der „Outdoorsaison 2019“ werde am Samstag, 7. April, in Goldenstedt erfolgen, zum Garten- und Pflanzenmarkt am „Haus im Moor“.

Weitere Termine der Touristiker folgen am 22. April (Aktionstag und Saisonauftakt am Museumshof Rahden), 26. bis 28. April (Messe „Informa“ in Sulingen), 1. Mai (Oppenweher Spargelmarkt bei Meier’s Deele), 18. und 19. Mai (Spargelfest, in der Innenstadt von Bad Pyrmont), 25. und 26. Mai („Publica“ in Osterholz-Scharmbeck), 30. Mai (Jahresfest „Freistatt feiert“), 30. Juni (Genuss- und Tourismustag in Sulingen), 4. August (Heidelbeerfest auf dem Hof Thiermann in Scharringhausen), 8. September (Entdeckertag in der Innenstadt Hannover), 3. Oktober (Kartoffel- und Kürbisfest auf dem Hof Thiermann in Scharringhausen und 6. Oktober (Bauernmarkt am „Haus im Moor“ in Goldenstedt).