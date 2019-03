Torsten Ihlo folgt auf Heinrich Buschhorn

Bahrenborstel – 2004 mit 28 Mitgliedern gegründet, geht der Heimatverein „op den Borne“ Bahrenborstel mit acht neuen Mitgliedern in das nächste Jahr. Insgesamt engagieren sich 115 Personen rund um die Veranstaltungen, Ideen und Projekte. „Und davon haben wir viel realisiert“, heißt es stolz seitens des Vorstandes.

Auf der Liste der Vorhaben für 2019 steht die Bildung von Arbeitsgruppen: für die Remise, die Jagdhütte Tecklenborg und die Pflege der Beete im Dorf. Regelmäßige Treffen der Arbeitsgruppen und des Vorstandes seien geplant, dienten dem Austausch von Informationen und Ideen sowie dem gemütlichen Beisammensein.

Ulrich Vogt erinnerte an die Aktivitäten des Jahres 2018. Nachhall werde ein Sturmschaden haben: Auf dem Gelände rund um die „Jagdhütte Tecklenborg” mussten 31 Bäume per Harvester herausgeholt werden. Der Erlös aus dem Holzverkauf solle auf Wunsch der Familie Tecklenborg in Reparaturarbeiten an der Jagdhütte und in die Kasse des Heimatvereins fließen, erklärte Ulrich Vogt.

Das Großprojekt, der Bau der Remise samt der umliegenden Anlagen in Eigenleistungen, habe 2675 Arbeitsstunden verschlungen, erinnerte Vogt. Und die Arbeiten seien noch nicht beendet: Für 2019 sei die Innengestaltung geplant. Bisher stehen Tische und Stühle drinnen, sie stammen aus dem ehemaligen Gasthaus Krome. Außerdem wollen die Heimatpfleger Hinweisschilder in Form von Stelen an der Remise und im Dorf aufstellen. Nach Angaben von Kassenwartin Kerstin Nuttelmann könne die Finanzlage des Vereines als positiv betrachtet werden. Die Buchführung hatten Bianca Pohl und Kerstin Schaeffer-Fenzel überprüft, für Pohl wurde Heinrich Buschhorn als neuer Kassenprüfer gewählt. Bei den Vorstandswahlen verabschiedete sich Heinrich Buschhorn nach 14 Jahren als stellvertretender Vorsitzender aus der Führungsetage des Vereins. Sein Nachfolger ist Torsten Ihlo. Zum Team um Vorsitzenden Ulrich Vogt gehören damit neben seinem Stellvertreter Torsten Ihlo Kassenwartin Kerstin Nuttelmann, ihr Stellvertreter Walter Plenge, Schriftführerin Irmgard Krebs, ihre Stellvertreterin Ulrike Plenge. Beisitzer sind Irmtraud Tiedemann, Heinz Albers, Holger Keil und Dominik Fierling. Ulrich Vogt dankte Heinrich Buschhorn für seine 14-jährige Tätigkeit als 2. Vorsitzender und überreicht ihm einen Präsentkorb. Bürgermeister Matthias Stelloh bedankt sich beim Heimatverein für alle Aktionen. Die Zusammenarbeit mit dem Verein für den „Tag der offenen Tür” im September 2018 habe wunderbar geklappt, die Bewirtung und die Kaffeetafel seien ohne den Einsatz des Heimatvereins undenkbar gewesen, auch dafür dankte Stelloh.

Für die Gruppe der Geschichtswerkstatt informierte Irmgard Krebs: Das Thema des Kreisheimatbundes „Gaststätten und Kneipen im Wandel der Zeit“ sei fast beendet, die Eröffnung der Ausstellung und die Vorstellung des Buches für den 7. Juli im Kreismuseum in Syke geplant. Alle Daten und Fotos dazu für den Bereich der Gemeinde Bahrenborstel werden im Samtgemeindearchiv in Bahrenborstel archiviert, erklärt Krebs. sis /r.