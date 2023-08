Tödlicher Crash zwischen Barver und Freistatt: Mann stirbt nach Unfall mit Lkw auf der B214

Von: Marvin Köhnken

In Barver ist ein Mann bei einem Unfall auf der B214 gestorben. © Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa

Ein Unfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Dienstagabend auf der B214 ereignet. Ein Mann ist gestorben, als er bei Freistatt zu Fuß unterwegs war.

Barver/Freistatt – Ein Fußgänger ist im Landkreis Diepholz von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Dienstag, 8. August, gegen 22:45 Uhr in der Gemeinde Freistatt zu Fuß auf der Bundesstraße 214 unterwegs, als er mit dem Lastwagen kollidierte.

Ein 54-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit seinem Laster die Bundesstraße 214 aus Diepholz kommend in Richtung Sulingen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In Höhe der Gemeinde Freistatt stand ein Fußgänger mittig auf der Fahrspur des Lkw-Fahrers. Dieser versuchte noch zu bremsen, heißt es, sei aber dennoch mit dem Fußgänger kollidiert.

Fußgänger stirbt bei Lkw-Unfall zwischen Barver und Freistatt: Identität noch nicht geklärt

Der Crash war laut Angaben der Polizei so schwer, dass der Fußgänger noch am Unfallort starb. Der Lkw-Fahrer sowie sein 22-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus den Niederlanden, erlitten einen Schock. Der Beifahrer wurde aufgrund des schweren Schocks in ein Krankenhaus gebracht.

Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren, der Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen, hieß es von der Feuerwehr. Der Verstorbene konnte bislang noch nicht identifiziert werden, heißt es in der Meldung der Polizei vom Mittwochvormittag. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauerten zu diesem Zeitpunkt noch an.

Unfallstelle in der Gemeinde Freistatt in der Nacht mehrere Stunden gesperrt

Der Lastwagen war nach dem Unfall noch bedingt fahrbereit. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde jedoch nicht eingerichtet, berichtete Presse-Sprecherin Marei Tatgenhorst.