Tipps, Deko und Leckeres in Gärten der Samtgemeinde Kirchdorf

Von: Katrin Fiedler

Teilen

Um Entspannung und Gesundheit für Körper und Geist ging es bei Marie, Dörthe und Anna-Lena Sprick (von links). © Fiedler

Kirchdorf – Sieben grüne Oasen in der Samtgemeinde Kirchdorf waren am Sonntag für alle Interessierten geöffnet: Ob Kräuter, Blumen, Gartendekoration oder selbstgemachte Leckereien – vieles gab es zu bestaunen, zu probieren oder zu erwerben. Und auch so manchen guten Rat zur Gestaltung des eigenen Gartens konnten Gartenliebhaber ergattern.

So erklärte der Koch des Landgasthofes „Baumann’s Hof“, Marc Lundowski, den Gästen gern, welche Kräuter er aus dem jährlich neu angelegten Kräutergarten für die Speisen, die im Restaurant serviert werden, verwendet: „Wir legen in unserer Küche sehr viel Wert auf frische Zutaten und Regionalität. Da kommen die selbstgezogenen Kräuter natürlich gerade recht.“ Das man die Kräuter nicht nur für Speisen verwenden, sondern daraus auch eine leckere Bowle zaubern kann, davon konnten sich die Gäste selbst überzeugen. Außerdem gab es eine besondere Kreation zum Probieren: „Die Niedersachsenpizza hat einen Boden aus Kartoffeln. Wir sind ja schließlich in Niedersachsen“, sagte Ulf Meier, der das Landhotel mit Astrid Unger betreibt, und belegte die Pizza nach den Wünschen der Gäste.

Ganz anders der Garten von Mariechen Hespos in Kirchdorf. „Früher war hier alles Schafwiese. Und dann kam so eines zum anderen” berichtet die 89-Jährige stolz. Dabei sind ihr besonders ihre Sitzecken und der „kleine Wald“ mit den verschiedenen Baumarten im hinteren Teil des Gartens wichtig. Für ihre Gäste hatte sie Musikerin Gertraude Büttner gewinnen können, die mit ihrer irischen Harfe eine ganz besondere Atmosphäre in den klar strukturierten Garten zauberte. Auch Handarbeitsartikel, Gartendekoration und Kaffee und Kuchen kamen bei den Gästen sehr gut an.

Eine besondere Atmosphäre schuf Gertraude Büttner mit Harfenklängen im Garten von Mariechen Hespos. © Fiedler

Auch bei Familie Plagge dreht sich alles um die Dekoration des Gartens und dessen Gestaltung. Die zum Teil in Eigenproduktion liebevoll hergestellten Artikel fanden reißenden Absatz. Kunst aus alten Balken, ausgedienten Fenstern, alten Töpfen und Pfannen bekommt nun in so manchem Garten einen neuen Platz und mit Sicherheit viel Bewunderung. Livemusik sowie Bratwurst und Getränke sorgten bei den Gästen für gute Laune und so manches interessante Gespräch zum Thema Garten.

Um Entspannung und Gesundheit für Körper und Geist ging es im Garten von Dörthe Sprick. Dabei liegt ihr Schwerpunkt in der Gestaltung ihres Gartens bei den Insekten, die hier Nahrung finden sollen. „Wenn es hier so viel wie möglich summt und brummt – dann ist es richtig“, freut sich die Heilpraktikerin für Psychotherapie. Natürlich ist für sie der Garten auch Erholung für die Seele und den Körper. „Wenn der Geist im Stress ist, können Krankheiten sich leichter ausbreiten“, erklärt sie. Deshalb versucht sie, mit Gesprächen Klarheit und Heilung zu schaffen. Tochter Marie Sprick setzt hingegen auf Yoga und bot den Gästen darin auch gleich eine Probestunde an. Anna-Lena Sprick schwört auf die Kraft der Kräuter. Sie erklärte den Gästen die Bedeutung und Verwendung der Kräuter im Garten ihrer Mutter und verwies auf einen Workshop am 23. Juli und 27. August (Anmeldung annalena@annaveda.online). Auch dort wird es um die Kraft der Kräuter gehen und die Teilnehmer stellen eigene Kosmetik daraus her.

Weiterhin gab es an diesem Sonntag Skulpturen aus Beton, Töpferarbeiten aus der Werkstatt von „Annettes Töpferladen“ und Handarbeiten von den Landfrauen bei Garmin Volz in Kirchdorf sowie den Sinnesgarten in Freistatt zu entdecken. „Alles in allem wieder einmal ein guter Tag zum Thema Garten, Gartengestaltung und den immer neuen Möglichkeiten, die uns die Gärten bieten. Jeder Garten ist so verschieden, wie die Besitzer, die ihn erschaffen“, zieht Rolf Hedemann Bilanz, der für die Koordination und die Unterstützung der teilnehmenden Gärten seitens der Samtgemeinde Kirchdorf zuständig war.

Die zum Teil in Eigenproduktion liebevoll hergestellten Artikel von Familie Plagge fanden reißenden Absatz. © Fiedler