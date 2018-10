112 Tiere bei der Schau

Siegerehrung in Holzhausen: Die Ortsschau war die 14. in der jungen Geschichte der 2004 gegründeten Interessengemeinschaft und die zweite, die in dem für Vereinszwecke umgebauten ehemaligen Kuhstall von Karl-Heinz Plenge auf der Knappheide stattfand.

HOLZHAUSEN - „Wir sind stolz auf unsere Jugendgruppe“, unterstrich Rüdiger Plenge, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtverein (RGVZ) Holzhausen, am Sonntag bei der Eröffnung der diesjährigen Ortsschau. Die Motivation der jungen Generation ist groß. Sie stellte ein Viertel der Aussteller, war aber auch aktiv an der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung beteiligt.

Die Ortsschau war die 14. in der jungen Geschichte der 2004 gegründeten Interessengemeinschaft und die zweite, die in dem für Vereinszwecke umgebauten ehemaligen Kuhstall von Karl-Heinz Plenge auf der Knappheide stattfand. „Handwerker aus unseren eigenen Reihen wie Jens Schröer oder Rüdiger Plenge und viele Helfer haben uns damals beim Umbau unterstützt“, erklärte Ausstellungsleiter Matthias Fiedler.

Die jetzigen Möglichkeiten sind optimal, nicht zuletzt daher ist die Ortsschau gewachsen. „Wir haben selten so viele Tiere ausgestellt wie in diesem Jahr“, sagte Rüdiger Plenge. Zwölf Erwachsene und vier Jugendliche präsentierten insgesamt 112 Tiere, vertreten waren drei Arten Wassergeflügel sowie acht große Hühnerrassen und vier Zwerghühnerrassen jeweils in verschiedenen Farbschlägen.

Die Preisrichter Andreas Feßner (Steyerberg) und Heiko Weghorst (Drentwede) hatten Hühner, Enten und Gänse im Vorfeld begutachtet. Die beste Bewertung, das Prädikat „vorzüglich“, erhielten Züchtungen von Wolfgang Nolte (Vorwerk), Jens Schröer (Wyandotte, silber-schwarz gesäumt) und Lars Klamor (Zwergwyandotte, weiß). Als „Hervorragend“ bewerteten die Preisrichter eine „Sulmtaler“-Henne von Matthias Fiedler (Kreisverbandsehrenpreis).

Für das beste Tier der Schau wurde Wolfgang Nolte mit dem Ehrenband des Landesverbands ausgezeichnet, die Besitzer der zwei weiteren V-Tiere erhielten das vereinseigene „Holzhauser Band“. Acrylglas-Trophäen nahmen Rüdiger Plenge (Diepholzer Gans und Lakenfelder), Bernd Gehlenbeck (Welsumer Henne), Michael Wiegmann (Vorwerk), Marko Jakobowski (Bielefelder Kennhühner), Maik Bredemeier (Zwerg-Bantam, gelb-schwarz-columbia), Matthias Fiedler (Sulmtaler gold-weizenfarbig), Andreas Martens (Landenten, weiß) und Jens Stahlschmidt (Zwerg-Wyandotten, schwarz), Marie Gehlenbeck (New Hampshire, goldbraun) und Jan Gehlenbeck (Holländische Weißhaube, weiß-schwarz) mit nach Hause.

Die Ehrenpreise „Jugend“ des Landes- und des Kreisverbands ging an Marie Gehlenbeck (New Hampshire, goldbraun). Moritz Pohl (15) war in diesem Jahr erstmals auf der Schau vertreten.

Er stellte „Sulmtaler“ vor. Mit dem Erwerb einer kleinen Herde von Vertretern der als bestandsgefährdet geltenden österreichischen Haushuhnrasse will er in die Zucht einsteigen. - mks