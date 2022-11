Theater in Barenburg: Ein Professor und ein Oberarzt in Turbulenzen

Von: Gerhard Kropf

In einem Krankenhaus der etwas anderen Art bekommen es der Professor (li./Uwe Witte) und Oberarzt Dr. Keller (re./Heiko Simon) mit allerhand Problemen zu tun. © Kropf

Die Theatergruppe Barenburg feiert am Freitag Premiere mit „Wer krank ist, mutt kerngesund wesen“. Es ist eine Geschichte aus einem etwas anderen Krankenhaus...

Barenburg – Bereits im Herbst 2021 hatten die Akteure der Theatergruppe Barenburg das Stück „Wer krank ist, mutt kerngesund wesen“ von Uschi Schilling eingeübt. Aber fünf Tage vor der Premiere gab es innerhalb des Ensembles Corona-Erkrankungen, und alle Veranstaltungen mussten kurzfristig abgesagt werden. Nun hoffen alle um Spielleiter Hans-Jürgen Habelmann, dass der zweite Anlauf klappt und alle geplanten Aufführungen stattfinden können. Premiere ist am Freitag, 11. November, um 20 Uhr in der Sporhalle Barenburg.

Am 5. September hatte die Theatergruppe mit den Proben begonnen, insgesamt 21 Übungsabende werden es bis zur ersten Vorstellung sein.

Das von Günter Drewes ins Plattdeutsche übertragene Stück spielt in einem Krankenhaus der etwas anderen Art. Der Oberarzt Dr. Keller (dargestellt von Heiko Simon) sitzt auf einem ziemlich hohen Ross und hat sich durch seine arrogante Art sämtliche Sympathien bei der Belegschaft verscherzt. Deshalb wollen die Krankenschwestern Lisa (Mandy Kaulfers) und Senta (Nicole Rieke) dem unbeliebten Doktor einen Streich spielen. Auch Ariane Berger (Renate Falldorf), die neue Sekretärin des Professors (Uwe Witte) und die Putzfrau Olga (Monika Kuhlmann) sind mit von der Partie. Der Professor bekommt von den Intrigen der Belegschaft wenig mit. Er ist reichlich zerstreut und hat mit den eingebildeten Krankheiten des Privatpatienten Werner Schnitzler (Hartmut Drieling) genug zu tun. Und schließlich taucht Manni (Albert Düvel), ein Patient aus der Psychiatrie, zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit auf und sorgt für Verwirrung. Zu allem Überfluss erscheint nun auch noch Gerda Holbrook (Christa Habelmann) von der Krankenkasse in der Klinik und will eine Überprüfung der Abrechnungen vornehmen.

Kurzum: Das Publikum erlebt eine turbulente Komödie in drei Akten, in deren Verlauf sich eine spröde Sekretärin in eine flotte Italienerin verwandelt. Aber ob der Professor seine kassenärztliche Überprüfung übersteht?

Sie lässt sich nichts gefallen: Putzfrau Olga (Monika Kuhlmann) weiß sich gegen den arroganten Oberarzt Dr. Keller zu wehren. © Kropf, Gerhard

Marlies Heitmann sorgt als Souffleuse dafür, dass es auch bei einem eventuellen Hänger weitergeht, Visagistin Isgard Eikmeier für das passende Make-up, und alle fiebern nun der Premiere am Freitag entgegen. Weitere Vorstellungen in der Sporthalle finden am Samstag, 12. November um 20 Uhr (mit Schnitzelbuffet ab 18.30 Uhr, Anmeldung unter 04273/83 56 erforderlich) und am Sonntag, 13. November um 15 Uhr (Kaffee und Kuchen ab 14.30) statt. Der Kartenvorverkauf für die Vorstellungen in Barenburg findet im Aue-Grill statt.

Auf dem Plan der Theatergruppe stehen aber auch drei „Auswärtsspiele“: In der Spinnstube in Voigtei ist die Theatergruppe erstmals am Freitag, 18. November um 20 Uhr zu Gast. Weitere Vorstellungen sind angesetzt für Samstag, 19. November (14.30 Uhr) und Sonntag, 20. November (12 Uhr). Der Kartenvorverkauf in Voigtei ist am 6. und am 13. November jeweils von 11 bis 12 Uhr in der Spinnstube geplant. Eintrittskarten aus 2021 können gegen gültige Eintrittskarten mit neuer Platzvergabe eingetauscht werden.