Team der Feldbahn in Freistatt muss die Schienen richten

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Das aktuelle Freistätter Feldbahnteam: Leiter Kai Apwisch, Enrico Hartmann, Axel Willing, Thorsten Feistel und Florian Gehrmann (von links). © Sylvia Wendt

Freistatt – Das Thema des Termins ist nach kaum einer Minute ein völlig anderes: Statt den Mechanikern hinter der Freistätter Feldbahn über die Schulter zu gucken beim Herrichten der Waggons und der Loks für die Saison 2023 geht es um Schadensbegrenzung. Kai Apwisch, Leiter des „Torfwerks“, wie der Bereich der Wohnungslosenhilfe Freistatt genannt wird, war nämlich eingestiegen ins Gespräch mit einer Hiobsbotschaft: Zum Jahresfest in Freistatt (traditionell an Himmelfahrt, in diesem Jahr am 18. Mai) wird es keine Feldbahnfahrten ins Moor geben. „Die kleine Runde bis in den Sinnesgarten können wir fahren, aber die Schienen ins Moor sind nicht sicher“, erklärt Apwisch.

Erst im November 2022 war das Ende von Sanierungsarbeiten eines Teilstückes der Feldbahnstrecke mit einer kleinen PR-Fahrt zur Kranichbeobachtungsstation gefeiert worden (wir berichteten). Sozusagen die offizielle Freigabe von 1 100 sanierten Metern, die schlimmsten Abschnitte, hieß es. Kosten, wie berichtet: gut eine halbe Million Euro, knapp die Hälfte davon Fördermittel.

Apwisch erklärt, dass die restlichen viereinhalb Kilometer bis nach Heimstatt in den zurückliegenden drei Jahren nicht befahren worden seien. Das ist der Gleisanlage nicht förderlich gewesen. Zum Vergleich: Vor der Pandemie habe es jeden Sonntag eine Fahrt gegeben. „Da wollen wir ja wieder hin“, sagt Apwisch.

Frank Kruse ist zuständiger Bereichsleiter und ergänzt: „Das Ausmaß der tatsächlichen Schäden an der Gleisanlage haben Kai Apwisch und ich erst gesehen, als wir die Strecke zu Fuß abgegangen sind. Es gibt da Qualitätsunterschiede: Da, wo Gasbetonsäcke unter den Schienen verlegt wurden, ist noch alles in Ordnung. An anderen Stellen, wo allein Schotter unterfüttert wurde, sind die Schienen richtig abgesackt. Das Moor ist gnadenlos.“

Laut Kruse beträgt der Höhenunterschied derzeit in Teilbereichen sechs Zentimeter, zwei sind maximal erlaubt. Kruse musste die Notbremse ziehen: „Das müssen wir erst in Ordnung bringen und aufarbeiten, können das aber bis zum Jahresfest nicht schaffen.“

Die Gleise liegen seit gut 100 Jahren dort und das Moor arbeitet täglich daran, die Schienen aus dem Lot zu hebeln. Apwisch zuckt mit den Schultern und kommentiert: „Die Natur holt sich alles zurück. Unser Zeitfenster bis zum Jahresfest am 18. Mai reicht einfach nicht aus, um die anfallenden Arbeiten durchzuführen.“

Es gibt zahlreiche Einsatzstellen, an denen ganz unterschiedliche Arbeiten erfolgen müssen. Frank Kruse nennt einen Kurvenbereich, in dem ein Hang abgerutscht ist. Da habe das Team immer schon Erde nachgefüllt. Weil die Strecke aber lange nicht befahren wurde, deshalb keine Arbeiten durchgeführt wurden, ist der Hang in den danebenliegenden Graben gerutscht und muss neu aufgebaut werden.

Wer zahlt das? „Das Material haben wir und müssen die Kosten mit Bordmitteln stemmen“, sagt Kruse. Dass das Team während der Pandemie und jetzt immer noch klein ist, liegt an der allgemeinen Nachfrage auf dem gesamten Arbeitsmarkt. Das beschert auch manchem, der sonst über Bethel im Norden in Beschäftigungsmaßnahmen eine Arbeit gefunden hat, eine Arbeitsstelle im sogenannten „ersten Arbeitsmarkt“.

Für Kruse ist eine sichere Fahrt das wichtigste Kriterium, die Strecke freizugeben. Das ist derzeit nicht möglich: „Wir können zwar bis Deckertau fahren, aber auf dem Abschnitt passiert nicht viel.“

Ein Blick in den Führerstand einer der Feldbahn-Loks in Freistatt. © Sylvia Wendt

Mitarbeiter Thorsten Feistel erklärt, dass ein Feldbahnzug mit drei Waggons (für maximal 75 Passagiere) und eine Lok ein 17 Tonnen schweres Gefährt ergeben. Alle Waggons und Loks sind einsatzbereit hergerichtet. Die TÜV-Abnahme steht bevor, kündigt Apwisch an.

Das jetzt sechs Personen zählende Team des „Torfwerks“ ist erst vor Kurzem verstärkt worden. Rein personell sieht es also gut aus, aber nun müsste noch das Wetter mitspielen, damit das Team für die anfallenden Arbeiten rund um die Gleise ausrücken könnte. Der Maschinenpark ist auch erst seit Kurzem um notwendige Fahrzeuge ergänzt worden. Weitere Gerätschaften habe man ebenso angeschafft.

Was braucht man denn so alles? Kai Apwisch bringt seine Handwerkskenntnisse aus der Elektrotechnischen Werkstatt (ETW) mit: „Das ist eine relativ überschaubare Technik, die ohne große Elektronik auskommt. Da kann man viel selber reparieren.“ Und muss keine Spezialkenntnisse haben? Apwisch, ganz „Schrauber“: „Nein, man kann mit einem Dreizehnerschlüssel und einem Schraubenzieher viel erreichen.“

Laut Frank Kruse, selbst mit Feldbahn-Diplom als Lokführer qualifiziert, werde die Feldbahn am Jahresfest in einer Art Pendelverkehr zwischen „Freistatt Hauptbahnhof“ in der Ortsmitte und „Freistatt Sinnesgarten“ am Ende der Deckertstraße pendeln – kostenlos. Die notwendigen Arbeiten, so Kruses aktuelle Einschätzung, können noch in diesem Jahr beendet werden, Feldbahnfahrten ins Moor dann stattfinden. Und auch die begehrten Ausbildungsoptionen zum „Feldbahndiplom“, das zum Führen einer solchen Lok berechtigt, angeboten werden.