„Tag der offenen Gärten“: „Perfekt unperfektes“ Grün in Kirchdorf

Von: Katrin Fiedler

Ein originelles Beet, das man auch mit einem E und zwei T schreiben könnte... © Katrin Fiedler

Kirchdorf – „Perfekt unperfekt“ – so bezeichnen Gabriele Witte und Heinrich Griewe ihren Naturgarten in Kirchdorf, den sie am kommenden Sonntag, 16. Juli, im Rahmen der Aktion „Tag der offenen Gärten“ in der Samtgemeinde präsentieren möchten.

Sie haben 2003 mit einem Gewächshaus mitten auf einem Stück Ackerland angefangen. Dann kamen nach und nach die Baumschule Griewe, das Haus und der Garten dazu. „Das ist gar nicht so schwer“, erklärt Gabriele Witte, „man muss nur irgendwo anfangen. Der Borretsch hier zum Beispiel sät sich allein aus und gibt den Grünfinken Nahrung.“ Ihr und ihrem Mann sei es wichtig, dass die Vögel und Insekten sich wohlfühlen in ihrem Garten, betont sie. Deshalb haben beide unter anderem ein Schwalbenhotel mit Fledermausquartier eingerichtet. Dies honorierte der Nabu mit einer Plakette als besonders schwalbenfreundlich.

Schwalben und Fledermäuse sind hier herzlich willkommen. © Katrin Fiedler

Die Gehwege zwischen den einzelnen Bereichen des Gartens bestehen aus unterschiedlichen Steinen. In eine Sitzecke wurden Balken des Elternhauses und aus einem Urlaub mitgebrachte leere Weinflaschen integriert, sodass die Erinnerungsstücke ein zweites Leben erhielten. Das Tomatenhaus entstand aus alten Fenstern und beherbergt nun die leckeren Tomaten und Gurken. Überall in dem liebevoll angelegten Garten brummt und summt es und es wird für die Besucher originelle Dekorationen und besonders schöne Blumen zu bestaunen geben. Für die Enkelkinder entstanden eine Piratenburg und ein Poolbereich. In einer aus Feldsteinen angelegten Kräuterschnecke wachsen die Pflanzen, die Gabriele Witte für ihren selbst hergestellten Sirup verwendet: „Ich habe Sirup aus Erdbeeren, Basilikum, Zitronen und verschiedenen Kräutern gemacht. Den werden wir dann am ,Tag der offenen Gärten‘ mit dem guten Kirchdorfer Wasser mischen und unseren Gästen anbieten‘.“

Versteckte Sitzecke mit „Mauerruine“. © Katrin Fiedler

Gemeinsam mit der Familie Witte/Griewe werden sechs weitere Gartenliebhabern an diesem Tag ihre Pforten für interessierte Gäste öffnen. Kulinarische Überraschungen halten neben den individuell gestalteten Gärten das Landhotel „Baumann’s Hof“ in Kirchdorf, der Sinnesgarten in Freistatt und die Familie Plagge in Varrel bereit. Gartendekoration kann bei Garmin Volz und Mariechen Hespos in Kirchdorf bestaunt und erworben werden. Mariechen Hespos lässt auch die keltische Harfe erklingen. Und bei Dörthe Sprick in Kirchdorf erhält man Informationen rund um Ayurveda und Yoga.

Wer also auf der Suche nach Tipps und Anregungen für den eigenen Garten ist oder einfach nur mal in die Gärten der Nachbarn schauen möchte, kann dies am Sonntag, 16. Juli, ab 11 Uhr in Kirchdorf, Varrel und Freistatt tun.

Die sieben am 16. Juli geöffnete Gärten in der Samtgemeinde Kirchdorf 1. Dörthe Sprick, Steyerberger Straße 18a, Kirchdorf: ländlicher Garten mit vielen Stauden und Sträuchern, reichlich Nahrung für Insekten und Vögel. Mit Infos über Kräuter und ayurvedische Massagen, einer kleinen Yogaeinheit um 15 Uhr. Dörthe Sprick stellt ihre Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie vor. 2. Familie Plagge, Köhlberg 3, Varrel: Ein Garten, der nie fertig ist, mit vielen Sitzmöglichkeiten, altem Eichenbestand, Rosen und Buchsbaum. Ausstellung von Metall-Holzkunst und Gartenkeramik, Spiel und Spaß. Es gibt Kaffee, Kuchen und Bratwurst. 3. Familie Witte / Griewe, Barenburger Straße 11, Kirchdorf: „Perfekt unperfekt“ ist das Thema dieses Gartens (siehe Artikel). 4. Garmin Volz, Zwischen den Höfen 6, Kirchdorf: Ein blühender Garten mit Stauden, Rhododendren, Rosen, Hortensien, Buchsbaumhecken. Dazu: Betonskulpturen, Gartendeko von Annettes Töpferladen, Skulpturen von Dr. Herbert Huth, Handarbeiten von den Landfrauen, Kaffee und Kuchen. 5. Landhotel Baumann’s Hof, Kuppendorfer Straße 2, Kirchdorf: Kräutergarten und Probierküche, Süßes und Herzhaftes mit Kräutern, gratis Kräuter-Sommerbowle. Der neue Holzofen wird eingeweiht, es gibt „Niedersachsen-Pizza“, kreative Rezeptkarten (solange der Vorrat reicht). 6. Mariechen Hespos, Barenburger Straße 8, Kirchdorf: „Meine grüne Oase“. Ein laufend erweiterter Garten mit Zierkiesbeeten, Findlingen, Steinfiguren und Sitzgelegenheiten. Handarbeits- und Dekoartikel. Gertraude Büttner lässt ihre keltische Harfe erklingen. 7. Sinnesgarten Freistatt, Deckertstraße 20, Freistatt: Sinnesgarten der Stiftung Bethel, mit Wasserspielplatz, Saatgut-Bibliothek. Mit Kaffee, Waffeln, Eis und Kaltgetränken aus dem „Alten Backhaus“.