Schwimmmeister Thomas Arkenau (links) und Badeaufsicht Wilhelm Wolter sind die Ansprechpartner im Naturfreibad Kirchdorf. Technisch versiert, haben sie die jüngste Spende für das Bad (aus einem Benefizkonzert) in einen Sauger investiert. Neu koste solch ein Gerät um die 7 000 Euro, ein Bad in Travemünde gab ihren her für ein Siebtel. Damit könne der Betonboden im Sprungturmbereich gereinigt werden. Da der Sauger auf Ketten fährt, könne er auch auf Kies eingesetzt werden. - Foto: S. Wendt

Barenburg/Kirchdorf - Pack die Badehose ein: Zwei Freibäder gibt es in der Samtgemeinde Kirchdorf. Noch. Das 1967 eröffnete Freibad in Barenburg, mit der Riesenrutsche und die Badeanstalt in Kirchdorf, mit etwa 3 500 Quadratmetern Wasserfläche eines der größten Naturfreibäder Deutschlands – die Freibäder als Infrastrukturangebot zum Plaisir der Bürger (und Gästen über die Region hinaus) sollen erhalten bleiben. Daher werden finanzielle Zuständigkeiten neu geregelt.

In Barenburg kümmert sich die Gruppe des Fördervereins um ungezählte kleine und größere Aufgaben rund um das kommunale Bad. In Kirchdorf ist es das Hackerteam, das das riesige Areal in Schach hält und so Schwimmmeister und Badeaufsicht unterstützt.

Die Gemeinde Barenburg ist zuständig für „ihr“ Freibad, für das Kirchdorfer zeichnet der TuS Kirchdorf verantwortlich. Mit einstimmigem Votum leitete der Rat der Samtgemeinde Kirchdorf in seiner jüngsten Sitzung ein, was Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher als „Systemwechsel“ bezeichnet. Dass einige der Mitgliedsgemeinden Einrichtungen vorhalten, die auch Bürger anderer nutzen, etwa jene Freibäder, sei der Grund, Aufgaben neu zu definieren. Alle Mitgliedsgemeinden sollen einen gleichen Aufgabenbereich haben.

Die Samtgemeinde wolle daher ab dem Haushaltsjahr 2019 und bis auf Weiteres einen jährlichen Zuschuss in Höhe von jeweils 90 000 Euro zum Betrieb der Freibäder Barenburg und Kirchdorf schultern. Und damit die jährlich auftretenden unterdeckten Kosten auffangen, die bisher beide Kommunen und der TuS gezahlt haben.

Mit dieser Grundlage seien die beiden Kommunen gerüstet, ihre originären Aufgaben sowie die derzeit geplanten größeren Projekte anzugehen (Barenburg: Sanierung der Ortsdurchfahrt, Kirchdorf: Flurbereinigung mit letzten Projekten im Rahmen der auslaufenden Dorferneuerung; wir berichteten). Im Systemwechsel enthalten ist auch die Idee, dass die wirtschaftlich stärkste Kommune die meiste Last trägt. Kammacher: „Das war jede Gemeinde einmal.“ Grundsätzlich zahle die Samtgemeinde nun jenen Zuschuss, um die Kosten aufzufangen. Keinesfalls aber gehen die Einrichtungen in das Eigentum der Samtgemeinde über.

Das betont Kammacher in Bezug auf die Bäder, aber ebenso mit Blick auf die Turnhalle in Wehrbleck. Auch diese Kommune erhält ab dem Haushaltsjahr 2019 einen Zuschuss zu den unterdeckten Kosten, in Höhe von 30 000 Euro. Bisher wurden gut 15 000 Euro jährlich als Zuschuss gewährt. Es stehen größere Arbeiten rund um die Turnhalle an, die nicht nur von Wehrblecker Vereinen und Institutionen genutzt wird. Und im Eigentum der Gemeinde Wehrbleck bleibt.

Ziel ist, dass die Haushalte der Mitgliedsgemeinden ausgeglichen bleiben, Investitionen ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden können, alle Mitgliedskommunen damit „gleiche Startbedingungen“ haben. Das übergreifende Motto: „Wir sind Samtgemeinde.“ - sis