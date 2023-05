Supermarkt „myEnso“ in Barenburg soll schon im August eröffnen

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die Kabel für die Kameras baumeln bereits aus der Decke, jeder Raum ist eine eigene Baustelle: Ortstermin im „myEnso Barenburg“ mit (von links) den Ratsherren Hans-Jürgen Habelmann, Boris Böhnke, Marlo Rethorn, Bürgermeister Lars Röper, Geschäftsführer Thorsten Bausch, Ratsherr Michael Maschmann, Investor Hans-Joachim Marhold, Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher und Ratsfrau Kathrin Maschmann. © S. Wendt

Barenburg – Das „myEnso“-Konzept findet rasend schnell immer weitere Standorte, an denen die Idee des ländlichen Supemarktes, der rund um die Uhr zugänglich ist (wenn man eine kostenlose Mitgliedskarte besitzt) und an dem Bürger Anteile zeichnen können, umgesetzt wird. Nirgends sonst ist sie so schnell erblüht, wie in Barenburg: Kaum waren die ersten Gespräche beendet, folgen Ratssitzung, Beschluss und Bürgerversammlung, sind die geforderten 300 Anteile gezeichnet.

Investor Hans-Joachim Marhold meistert derweil unbeirrt Hürden, die das Baugewerbe, das Wetter, Vorschriften oder sonst wer in den Weg schmeißen. Alle ziehen an einem Strang für die lebendige Dorfmitte, die da am Wohnpark Fritz Weber entsteht.

320 Quadratmeter für „myEnso“ Barenburg im markanten „Fritz“-Rundbau rechnet Thorsten Bausch fix um in mögliche Supermarkt-Artikel. 320 Quadratmeter, das reiche für deutlich mehr als die Vollversorgung eines Haushaltes. Aktuell laufen Bewerbungen von lokalen Herstellern ein, die ihre Waren platzieren möchten. Zahlreiche Bewerbungen seien auch für die zu besetzenden Stellen im „myEnso“ Barenburg eingegangen. Das künftige Team müsste schon bald gefunden werden, denn die Planungen von Unternehmer Marhold sind mit dem 1. Juli verbunden: Dann sollen die Supermarkt-Räume an das Bremer Unternehmen übergeben werden, zur Vorbereitung für die Eröffnung. Und die erfolgt wann? Auf einen Tag will sich Bausch nicht festlegen – aber: Im August wird eröffnet. Der Gemeinderatsmitglieder um Bürgermeister Lars Röper stehen in den Startlöchern: Sie sind seit dem ersten Gespräch immer wieder als Fürsprecher unterwegs. Auch außerhalb des Fleckens. Sie wissen: Ihnen bietet sich eine einmalige Chance. Ein Investor, der das Projekt beginnt und zu Ende bringt. Eine Geschäftsidee, die nach 20 Jahren ohne Supermarkt wieder ein solches Einkaufserlebnis in die Gemeinde holt.

Leben auf dem Land – dazu hat Bausch Studien anfertigen lassen, als Grundlage für Geschäftsentscheidungen. Zwei Zielgruppen, sagt Bausch, gibt es. Zum einen junge Bürger, die „das urbane Leben auf dem Land“ suchen, die die Vorzüge des ländlichen Lebens genießen, aber nicht ohne die Selbstverständlichkeiten der Städte auskommen möchten.

Der Wohnpark hinter dem Rundbau wächst. Ziel bleibt ein Bezug im November. © S. Wendt

Zum anderen sind es die Senioren, die in ihrer Heimat bleiben möchten, auch wenn der Partner verstorben ist. „Wir re-interpretieren hier den alten Dorfplatz“, sagt Bausch begeistert. „Wir erschaffen das lebendige Zentrum der Ortsmitte neu. Und Hans-Joachim Marhold schafft hier eine Blaupause für ganz Deutschland.“ Für Bausch liegt die Zukunft des Lebens auf dem Land, sagt er, und fordert: „Die Orte müssen die Infrastrukturen schaffen.“

Mit den beiden Häusern des Wohnparks, in denen barrierefreies Wohnen autark oder betreut ermöglicht wird, mit Platz für unterschiedliche Generationen, schafft Marhold eine Wohnform, die Frequenz in Richtung des „Fritz“-Rundbaus an der Ortsdurchfahrt bringt. Eine Frequenz, die dort aufgegriffen werden soll.

Nicht sichtbar wird sein, wie viel Umbau und Änderungen in der technischen Seite aller Gebäude steckt: Marhold setzt auf neueste ökologische Lösungen, umweltgerecht und nachhaltig. Das beginnt mit Mulden für die Entwässerung. Das Oberflächenwasser kann komplett auf dem Areal versickern. Rasengittersteine werden gesetzt, auf den Parkflächen Versickerungssteine. Wärmepumpen sind eingeplant und: „Eine Photovoltaik-Anlage mit 340 Kilowatt Peak sorgt für Strom.“

Pläne für die andere Hälfte des Rundbaus liegen bereits vor. Einer davon umfasst ein Café an bewährter Stelle, mit zusätzlicher Fläche, weil die der ehemaligen Fleischerei dazugenommen wird, insgesamt stehen hier etwa 180 Quadratmeter zur Verfügung. Und Marhold liefert auch hier: Der Investor baut bereits um – und sucht noch einen Betreiber für das Café. Gespräche mit einem Bäcker, der Café und „myEnso“ gleichermaßen beliefert, laufen.

Mit Bausch und Marhold haben sich zwei gefunden, die Ideen, Mut und Unternehmergeist zusammenbringen. Marhold setzt um, findet Lösungen, hat im Barenburger Rat und mit Heinrich Kammacher als Samtgemeindebürgermeister eine Verwaltung an der Seite, die die Bürokratie meistern hilft.

Bis zum Start von „myEnso“ in Barenburg sollen auch die Außenanlagen hergerichtet sein, kündigt Marhold an. Noch sieht es dort aus, wie auf einer Baustelle...

„Das wird hier schick gemütlich“, kündigt Hans-Joachim Marhold an, der einst getrennte Bereiche neu zusammenfügt. © S. Wendt