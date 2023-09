Erster „Tante Enso“ eröffnet in Barenburg

Von: Sylvia Wendt

Markteröffnung mit, von links, Lars Röper, Thorsten Bausch Hans-Joachim Marhold und Heinrich Kammacher. © Wendt, Sylvia

Investor, Gemeinderat und Bürger realisieren Einkaufsmarkt vor Ort in nur sieben Monaten

Barenburg – Vom ersten Gespräch bis zum ersten Kunden im fertigen Laden hat es nur sieben Monate gedauert: „So schnell haben wir noch nirgends einen Tante Enso Markt eröffnet“, stellt Thorsten Bausch fest. Immer noch in Bewunderung für die Gemeinde Barenburg, die im Vollgastempo unterwegs war – und seit Donnerstag wieder einen Einkaufsmarkt im Ort hat.

Der Erfolg hat viele Väter und Mütter: Investor Hans-Joachim Marhold, der den Wohnpark drumherum neu baut und dem „alten Fritz“ neues Leben einhaucht. Rechts schlägt jetzt das „Tante Enso Herz“ mit 3 000 bis 4 000 Artikeln aus der Region und aus dem Warensortiment des Edeka-Großhandels sowie einem der beiden Wohnflügel, der sich der Fertigstellung nähert. Links wird noch gebaut: Am zweiten Wohnflügel, in den eine zwölf-köpfige Wohngruppe einziehen darf. Insgesamt bietet der „Wohnpark Fritz Weber“ 54 Wohneinheiten für Singles, Paare, Junge und nicht mehr soo Junge, die sich auf unterschiedlich vielen Quadratmetern ein Zuhause schaffen möchten. Energetisch auf dem neusten Stand (wir berichteten), soll hier ein neues Dorfzentrum entstehen. Das ist nicht allein Wunsch von Hans-Joachim Marhold, der sagt: „Ich baue für Sie aus und wünsche Barenburg eine dynamische Zukunft.“

Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher erinnerte, dass der Supermarkt für den Flecken eine Chance sei, wieder eine Lebensqualität zu bekommen, die bereits verloren war. „Sie haben es in der Hand“, wendet er sich an die Bürger, die Einkaufsoption vor Ort zu stärken und „das Herz in Barenburg zum Schlagen“ zu bringen. Es sei übrigens ein Projekt, das ohne öffentliche Mittel auskommt – weder Samtgemeinde noch Fleckensgemeinde haben es mitfinanziert.

Bürgermeister Lars Röper ist „froh, dass wir nun nicht mehr für jedes Brötchen in den nächsten Ort fahren müssen. Was wir jetzt haben, ist alles, was wir kriegen“, warb er für eine Wertschätzung des Marktes, der das Ergebnis einer gemeinsamen Kraftanstrengung ist. Röper bescheinigte den Ratskollegen eine „Super Kampagne“ gefahren zu haben, er dankte Heinrich Kammacher für die Kontaktvermittlung. Die führte nur zehn Tage nach dem ersten Treffen zur Sitzung des Rates und, in engster Gemeinsamkeit mit Investor Hans-Joachim Marhold, zur Markteröffnung am Donnerstag.

Bausch: „Das ist eine Chance für den Ort“

„My Enso“-Geschäftsführer Thorsten Bausch ist diese Geschwindigkeit nicht gewöhnt: Viele Orte bundesweit haben die gleichen Probleme, aber so schnell hat keiner seinen Markt eröffnet. Er sieht ihn als neues Dorfzentrum: „Das ist eine Chance für den Ort.“ Und weil die Zusammenarbeit im Flecken so gut klappt, ist die Ideenschmiede nicht beendet. Könnte man einen Wochenmarkt ins Leben rufen? Noch zu klären ist die Versorgung mit Fleisch, frische Sonntagsbrötchen solle es demnächst geben.

Das Team vor Ort in Barenburg (von links) Tanja Kresse, Dörte Simon-Wehrenberg, Ivonne Meyer und Beate Drieling. Es fehlt Justin Wacker. © S. Wendt

Es sei nicht einfach, einen Supermarkt auf dem Land zu betreiben, sagt Bausch. Dem Wunsch, in Barenburg einen Tante Enso Mini-Supermarkt zu realisieren, sei entsprochen worden. „Ich übergebe ihn in eure Verantwortung: Bitte geht auch einkaufen.“ Die wirtschaftliche Beziehung, die die Bremer Firma und die Barenburger eingegangen sind, ist eine kaufmännische. Und die funktioniere, wenn der Umsatz stimmt. „Wenn hier mal jeden Tag soviele Leute sind“, kommentieren die ersten Gäste. Die waren zahlreich gekommen, aus dem Flecken und umliegenden Kommunen. Wem etwas fehlt im Sortiment, der kann seinen Wunsch notieren. „Nehmt die Angebote wahr“, rief Bausch die Bürger auf. Das Team mit Dörte Simon, Tanja Kresse, Ivonne Meyer, Beate Drieling und Justin Wacker hatte ausreichend Gelegenheit, sich an der Kasse einzuarbeiten und die Selbst-Checkout-Kasse zu erklären. Oder aber zu helfen, Anträge auf die Karte auszufüllen.

Das Team ist Montag und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr Im Markt sowie Dienstag, Donnerstag und Samstag von 8 bis 12 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten können Kunden mit der Enso-Karte die Tür öffnen und einkaufen.