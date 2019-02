18 Monate Freiheitsstrafe

Aus dem Amtsgericht: Verstoß gegen Tierschutzgesetz/Tierhaltungsverbot

Sulingen - Von Andreas Wetzel. Der grausame Fund der an die 60 Tierkadaver, zumeist Gänse, Hühner, Tauben und Kaninchen, dazu Schafe und die Skelette dreier Rinder, im November 2016 auf einem Anwesen in Barenburg (wir berichteten), hatte jetzt ein gerichtliches Nachspiel. Das Amtsgericht Sulingen verurteilte einen 44-jährigen Mann, der heute in Liebenau lebt, zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt für die Dauer von vier Jahren auf Bewährung. Das Gericht sprach ein lebenslanges Tierhaltungsverbot aus. Der Mann, der zusätzlich 150 Sozialstunden leisten muss, hatte bis Spätsommer 2016 das Anwesen in Barenburg bewirtschaftet.