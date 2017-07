Neuer stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr Holzhausen 

Sünkenberg folgt auf Behrens

+ Heinrich Kammacher, Gerd Kemmann, Cord Sünkenberg, Lothar Behrens, Hartmut Nietfeld, Michael Lück und Horst Meyer (v.l.).

Kirchdorf - Mehrere schwerste Unfälle, ein Brand in einem Familienhaus: Die Einsätze in den zurückliegenden vier Wochen haben den Einsatzkräften in der Samtgemeinde Kirchdorf alles Können abverlangt. Dass sie über so fundierte Ausbildung und neuste Ausstattung verfügen, habe in einem Fall vielleicht einer Verletzten das Leben gerettet, sinnierte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher bei der Vereidigung des neuen stellvertretenden Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Holzhausen.