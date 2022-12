Freistatt rollt den schwarzen Teppich aus

Von: Sylvia Wendt

Saniert wird in 2023 die von-Bodelschwingh-Straße, etwa in dem Abschnitt, der auf dieser historischen Postkarte von Freistatt dargestellt ist. Repro: Andreas Lüschow/Archiv Gemeinde Freistatt © Repro: Andreas Lüschow/Archiv Gemeinde Freistatt

Freistatt – Ohne die Ratsherren Frank Kruse und Mario Enders, dafür vor fünf Zuschauern: In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Freistatt gab das Gremium das Geld einstimmig und mit vollen Händen aus. „Wir investieren tüchtig“, bezeichnete Bürgermeister Gero Enders die weitere Abarbeitung des Straßenunterhaltungskonzeptes.

Für Kämmerer Michael Kopecki bedeutete diese nächste Maßnahme ein weiteres Loch im Freistätter Säckel, denn: 280 000 Euro beträgt die Finanzierungslücke, die ausgeglichen werden kann, weil die Kommune über genügend liquide Mittel verfügt. Die verringern sich damit auf rund 420 000 Euro.

Der Ergebnishaushalt schließt für das Jahr 2023 mit einem Defizit in Höhe von knapp 195 000 Euro. Das wird durch die Überschussrücklage ausgeglichen: Die umfasst nach dem Ausgleich noch rund 198 000 Euro. Grundsätzlich ist der Haushalt ausgeglichen, erklärte Michael Kopecki. Die zum 1. Januar 2022 482 Einwohner zählende Gemeinde ist zudem schuldenfrei. Für Kämmerer Kopecki schwierig zu planen sind die voraussichtlichen Ansätze in den Folgejahren: „Ob die für die nächsten Jahre auf Grundlage der Vorauszahlungen für 2022 ermittelten Ansätze erreicht werden können, bleibt aufgrund der schwer vorhersehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie abzuwarten.“ Dass die Samtgemeinde die Umlage um einen Punkt auf 50 Prozent senkt, beschert der Gemeinde Freistatt den Betrag von 2 500 Euro mehr im Haushalt. Weiterhin ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einer der größten „Einnahmeposten“. 232 000 Euro werden hier für 2023 erwartet. Die Grundsteuern A und B (37 200 Euro), die Gewerbesteuer (11 000 Euro) und die Hundesteuer (3 400 Euro) summieren sich auf 51 600 Euro. Von der Liste der Straßenunterhaltungsmaßnahmen soll im kommenden Jahr die „von-Bodelschwingh-Straße (130 000 Euro) sowie die Deckertstraße gestrichen werden. Für die Deckertstraße sind 10 000 Euro neu eingestellt sowie 50 000 Euro Haushaltsrest aus dem Jahr 2022, weitere 10 000 Euro sind eingeplant für Ersatzanpflanzungen und Baumpflegearbeiten.

Etwas erhöht ist der Ansatz „Ortsverschönerung und Heimatpflege“ im kommenden Jahr: Er liegt bei 15 000 Euro (in den kommenden Jahren bei 1000 Euro), Mittel für das 100-jährige Bestehen, das die Gemeinde 2023 feiert. Ratsherr Andreas Lüschow stellte auf Bitten von Bürgermeister Enders die Arbeit der Geschichtswerkstatt vor, die einen großen Zuspruch erfährt. Zwei gut besuchte öffentliche Termine habe es bereits gegeben, um einen Einblick in die bisherige Arbeit zu geben. Bilder, Scans, Zeitungsartikel und sonstiges Material hätten viele Menschen beigesteuert. Aktuell verfüge die Geschichtswerkstatt über etwa 2 500 Zeitungsartikel sowie 12 000 Fotos und Scans. Der von der Geschichtswerkstatt erstellte „ewige Kalender“ komme so gut an, dass er nachbestellt werden musste. Und so ist Lüschow zuversichtlich, zum 100-jährigen Jubiläum „eine schöne Chronik erstellen“ zu können. Ratsherr Holger Stolp bedankte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Freistatt: „Für ihren unermüdlichen Einsatz, aufgrund des wirklich strapaziösen Jahres“ mit bisher fast 90 Einsätzen.