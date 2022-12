Sydney: Strand statt Schnee und Spekulatius

Von: Sylvia Wendt

Bondi Beach: Ziel an Heiligabend für die Australier. © Privat

Morris Stöver aus Bahrenborstel feiert Weihnachten erstmals ohne Familie – in Sydney/Australien, wo er für ein Jahr lebt und arbeitet.

Bahrenborstel/ Sydney – Das erste Weihnachtsfest ohne die Familie. Was vermisst Morris Stöver aus Bahrenborstel, für ein Jahr mit „work & travel“ unterwegs in „Down Under“, am meisten an den Weihnachtsfeiertagen? Was macht der 20-Jährige stattdessen an Heiligabend in Australien? Welche Weihnachtsbräuche gibt es? Das Schönste an der sich stetig entwickelnden Technologie ist, dass Morris per Mausklick, zack, die Fragen von Redakteurin Sylvia Wendt erreichen – und er ebenso schnell seine Antworten in die Redaktion beamt. Aus Sydney, wo bei 24 Grad die Sonne scheint, es ist dort Hochsommer.

„Vor drei Monaten ging meine Reise nach Australien los und ich muss sagen, dass ich mich seit Tag Eins in Down Under unglaublich wohl fühle.

Zur Zeit geht es mir wirklich gut. Ich lebe noch bis Anfang Januar in Sydney, habe regelmäßige Arbeit als Kellner bei einer Gastronomie Agentur, eine Unterkunft und habe sehr viele Leute in Sydney kennenlernen dürfen, von denen ich bereits nach drei Monaten sagen kann, dass die zu echten Freunden geworden sind. Ehrlicherweise muss ich aber auch betonen, dass ich das zu Beginn meiner Reise nicht gedacht hätte.

Mir kamen die ganz großen Zweifel und Fragen auf: Schaffe ich diese Reise überhaupt? Werde ich Arbeit finden können? Was wird in der Zeit, wo ich weg bin, in der Heimat passieren? Eine Reise in das ganz große Ungewisse habe ich zuvor noch nie gemacht. Zwar bin ich im Sommer alleine mit dem Auto für zehn Tage nach Schweden gefahren, doch eine so lange Zeit und Entfernung war ich doch noch nie von Zuhause entfernt. Laut dem „Worldwide Cost of Living 2022“ Bericht der Economist Intelligence ist Sydney auf Platz zehn der teuersten Städte weltweit.

Na klar: Morris Stöver vor der Oper in Sydney. © Privat

Primär bemerkte ich das für Wohnungs- und Hostelpreise aber auch in der Gastronomie. Noch im September habe ich ungefähr 160 Australische Dollar (AUD) pro Woche für mein Hostel bezahlt. Im November kostete das günstigste Hostel schon 200 AUD pro Woche.

Und die Preise steigen bis Weihnachten und Silvester und am 15. Dezember haben die Sommerferien in Australien begonnen. Über eine Cousine ergab sich das Angebot, dass ich kostengünstig in der Wohnung einer Freundin von ihr wohnen darf, die über Weihnachten und Silvester nicht in Sydney sein wird. Das kommt mir sehr gelegen, weil die Wohnung nah an einer meiner Arbeitsstellen liegt.

Im Dezember finden in Sydney, wie in Deutschland auch, sehr viele Weihnachtsfeiern statt. Dabei durfte ich sowohl bei vielen Weihnachtsfeiern von Privatleuten, als auch von großen Firmen (Ralph Lauren, McDonald’s, TikTok) arbeiten. Es wird das erste Weihnachtsfest ohne meine Familie.

Morris Stöver vor dem Weihnachtsbaum am Martin Place in der Innenstadt Sydneys. © Privat

Im Vorfeld meiner Reise habe ich viel mit meinen Eltern darüber gesprochen, dass vor allem Weihnachten eine mentale Herausforderung für mich in diesem Jahr werden könnte. All die Familientraditionen zu Weihnachten kann ich in diesem Jahr leider nicht miterleben. Aber dafür werde ich mich mit drei Freunden, die ich hier in meiner ersten Woche in Sydney kennengelernt habe (zwei Deutsche und ein Kanadier) an Heiligabend treffen und voraussichtlich jeweils landestypische Weihnachtsgerichte kochen. Was es traditionell zum Weihnachtsessen gibt, weiß ich leider nicht ganz genau. Eine Kollegin erzählte mir, dass es zu Weihnachten traditionell Pflaumenkuchen als Nachtisch gibt.

Die Vorweihnachtszeit im Sommer ist für mich sehr ungewohnt und fühlt sich nicht richtig an. Mir fehlen die Kälte, der Schnee, die Weihnachtsmärkte, Glühwein, das wahnsinnige Freuen auf den warmen Kamin und allen voran das in Deutschland bekannte Weihnachtsgebäck. Spekulatius oder Lebkuchen ist in Sydney nur sehr schwer zu finden. Die einzige deutsche Weihnachtssüßigkeit, die ich den Supermärkten fand, war der aus Deutschland importierte Christstollen. Weihnachtsmärkte mit Holzhütten habe ich in Sydney so nicht gefunden. Dazu hatte ich auch berufsbedingt kaum Zeit.

Viele Häuser sind aufwendig geschmückt, so, wie wir Europäer es nur aus amerikanischen Weihnachtsfilmen kennen. In Australien ist es zu Weihnachten sehr beliebt, an den Strand, in Sydney insbesondere an den Bondi Beach, zu gehen. Bunt dekorierte Weihnachtsbäume aus Plastik, Weihnachtsmusik von Einzelkünstlern oder Chören und Menschen in kurzen Hosen prägen das Stadtbild.

Tasmanien war das Reiseziel im November. © privat

Deutsche Community? Eher nicht. Meine Freunde, mit denen ich mich regelmäßig treffe und zum Teil auch Anfang Januar auf einen sechswöchigen Roadtrip in Richtung Norden Australiens nach Cairns gehen werde, sind deutsch, aber auch aus Kanada. Auffällig sind hingegen große südamerikanische Communities, die sich zum Grillen und Tanzen an den Stränden von Sydney treffen. Meine Kollegen kommen aus aller Welt, darunter sehr viele aus Frankreich, Argentinien, Brasilien, USA und Japan.

Ganz interessant für mich war es jedoch mit Landsleuten zu arbeiten, zu dessen Heimatland ich zuvor kein Bezug hatte. Beispielsweise durfte ich mit Menschen aus Samoa, Nepal, Singapur, Vietnam, Uruguay oder Venezuela arbeiten. Eine unglaubliche Erfahrung! An Silvester werde ich im „The Star“ in Sydney arbeiten, dem zweitgrößten Casino Australiens.

Reisepläne im Jahr 2023

Das kommende Jahr wird sehr spannend: Anfang Januar werde mit drei Freunden einen sechswöchigen Roadtrip von Sydney nach Cairns machen. Im Anschluss daran fliege ich nach Neuseeland, wo ich unbedingt das Filmset von „Der Herr der Ringe’ sehen möchte. Den März werde ich in Melbourne verbringen.

Was danach komm, ist noch offen. Auf meiner Bucket-List stehen Ayers Rock und Frauen-Fußballweltmeisterschaft, die Mitte 2023 in Australien und Neuseeland stattfindet. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit! Herzliche Grüße, Morris“