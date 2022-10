Steuerungsgruppe bringt neue Ideen in Kirchdorfer Herbstmarkt ein

Von: Sylvia Wendt

Teilen

In Kirchdorf heißt es „Blitzbahn“, wenn es mit Karacho auf die Runden geht. © S. Wendt

Kirchdorf – Er findet statt: Der Kirchdorfer Herbstmarkt wird am 5. und 6. November sowie am 9. November im Kirchdorfer Ortskern gefeiert. Wenn es nach den Organisatoren geht, mit allem, was bisher dazugehört – und ein paar neuen Ideen, die knallen. Im Wortsinn. Ein Feuerwerk, das am Sonntagabend gezündet wird am Kirchdorfer Himmel, gehört zu den neuen Ideen, die das Team entwickelt. Ratsmitglieder mit Bürgermeister Holger Könemann sowie Heiko Schierenbeck für den Außenbereich des Marktes und Michael Stiegelmeier, der sich um die Gewerbeschau kümmert, sind als „Steuerungsgruppe Herbstmarkt“ mit den Planungen schon ziemlich weit.

Gerüchte, dass der Markt in diesem Jahr erneut nicht stattfindet – denen treten Könemann, Schierenbeck und Stiegelmeier entschieden entgegen, mehr noch: „Wir planen eine Veranstaltung mit allen Feiern und gehen davon aus, dass wir keine Auflagen erfüllen müssen. Also keine Masken, keine Kontrollen von Impfstatus oder Ähnlichem.“

Gibt es ein Problem, Schausteller zu finden? „Nö“, sagt Schierenbeck. „Im Gegenteil: Wir haben sogar Anfragen bekommen und können nicht alle platzieren, die gerne dabeisein würden.“ Autoscooter, „Blitzbahn“, Kinderkarussells und, neu, der „Aviator“ gehören zu den Fahrgeschäften, die an den bekannten Standorten im Ortskern, entlang von Rathausstraße und Langer Straße, aufgebaut werden.

Dazwischen: Beschicker, die ihre Waren feilbieten, darunter die bewährten gastromonischen Angebote. Neu in diesem Jahr ist ein Anbieter, der Flammlachs serviert. Dazu kommen die Zeltbetreiber mit ihren Feierthemen: Zwei große Zelte stehen an der Sportklause und auf Wolters Hof an der Rathausstraße, das dritte ist „Koopmanns Schwattenzelt“.

Das Programm an den drei Markttagen wird stetig erweitert. Neue Ideen werden gedacht – und mitunter wieder verworfen.

Beispiel: Nehmen wir den Freitag dazu – oder nicht? Nein. Nach reiflicher Überlegung wurde diese Idee doch wieder gestrichen. Personell sind die drei Tage für viele gerade so zu leisten – der Freitag würde eine zu große Belastung bedeuten. Und: Mit dem Freitag würde dem Mittwoch ein Teil der Attraktivität genommen.

Also bleibt es, wie bisher, mit dem offiziellen Startschuss am Samstag, um 15 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt auf dem Hof Wolter. Die TuS-Kicker haben extra Spiele verlegt, sodass die Familien zum „Anpfiff“ auf den Markt kommen können.

Für Sonntag, traditionell der Familientag, wird noch eine Überraschung vorbereitet. „Die ist aber noch nicht spruchreif“, sagt Könemann.

Was spruchreif ist, ist das Feuerwerk, das gezündet wird zwischen 19 und 20 Uhr. Einen „Probelauf“ wird es am 9. Oktober geben, um 17 Uhr. Das Feuerwerk solle von St.-Calais-Platz aus sichtbar sein.

Anlieger sind zum Kaffeetrinken eingeladen

Für Sonntag, 6. November, sind die Anlieger des Marktes zum Kaffee eingeladen. „Der Dorfkern hat sich entwickelt, wir haben neue Einwohner. Viele kennen den Markt noch nicht, deshalb lädt die Gemeinde sie zu Kaffee und Kuchen in Koopmanns Saal ein“, kündigt Könemann an. Immerhin müssten die Anwohner über zwei Wochen Einschränkungen hinnehmen, Auf- und Abbau eingerechnet.

Der Marktmittwoch beginnt nicht um 10 Uhr, sondern erst um 11 Uhr mit dem Empfang der Gemeinde. Der Posaunenchor spielt auf. Weiterhin bleibt der Empfang nicht öffentlich, soll weiterhin Chance geben, Gespräche zu führen und Kontakte zu knüpfen. Waren die Plätze bisher eng beieinander im Ratssaal, ist das aufgrund der bestehenden Auflagen in diesem Jahr nicht möglich. „Wir stehen in Gesprächen mit den Zeltbetreibern, um hier eine Lösung zu finden“, erklärt Holger Könemann.

Neu ist, dass Karen Koopmann ein Frühstück an diesem Tag anbietet, aber keiner der Zeltbetreiber. Das koopmannsche Mittagsbuffet wird geändert: Zünftige Suppen stehen zur Auswahl.

2500 Quadratmeter Zeltfläche für die Gewerbeschau

Auch die 189. Auflage des Herbstmarktes wird mit einer großen Gewerbeschau bestückt. „Wir verkleinern jedoch die Zeltfläche von 3 000 auf 2 500 Quadratmeter“, sagt Michael Stiegelmeier. Mit Baum und Ambiente, mit Gastronomie an einer zentralen Stelle, mit einem Mix aus heimischen Firmen und Gästen „aus Umzu“. Die Plätze sind allesamt ausgebucht. „Manche haben sich für dieses Jahr bewusst nicht angemeldet, aber dies für 2023 schon avisiert, wollen sich erst mal finden“, berichtet Stiegelmeier aus den aktuellen Gesprächen.

Die 189. Auflage bedeutet, „dass wir in elf Jahren ein großes Jubiläum feiern“, sinniert Könemann. Doch die Planungen drehen sich zunächst um die aktuelle Ausgabe: „Es gilt, den Wiedereinstieg zu finden. Die Menschen zum Besuch zu motivieren. Es ist Kontinuität gefordert“, verdeutlicht Schierenbeck, warum die Planungen mit Nachdruck vorangetrieben werden. Die Steuerungsgruppe freue sich über den zwischenzeitlich erfolgten Austausch von Erfahrungswerten mit Marktmeister-Kollegen zwischen Brockum und Bruchhausen-Vilsen.

Und schon lauert die nächste Hürde: Der Mangel an Busfahrern führt dazu, dass die bewährten Zubringerbusse wohl nicht fahren können. „Wir bemühen uns, etwas möglich zu machen, stecken dazu noch in Verhandlungen“, berichtet Könemann. Die regulären Landesbuslinien fahren montags bis samstags, aber zu eher nicht partytauglichen Zeiten.

189. Kirchdorfer Herbstmarkt Samstag, 5. November: Jahrmarkt 13 bis 24 Uhr, Gewerbeschau 14 bis 19 Uhr Sonntag, 6. November: Jahrmarkt 11 bis 24 Uhr, Gewerbeschau 11 bis 19 Uhr Mittwoch, 9. November: Jahrmarkt 10 bis 24 Uhr, Gewerbeschau 10 bis 19 Uhr