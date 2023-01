Steuereinnahmen in der Gemeinde Varrel steigen stetig

Von: Sylvia Wendt

Die Nachfrage der Häuslebauer nach Grundstücken stockt in Varrel. Der Rat ebnete dennoch den Weg zu einem neuen Baugebiet (im Bild Baustellen in Hannover). © Julian Stratenschulte / dpa

Gemeinderat ebnet Weg für ein neues Baugebiet / Nachfrage der Bauherren stockt aktuell

Varrel – Wilfried Wöltje ist stolz. Varrels Bürgermeister hat die Zahlen so nicht erwartet, nicht so gut erwartet: Die Steuereinnahmen der 1 541 Einwohner zählenden Kommune haben sich so positiv entwickelt, dass Kämmerer Michael Kopecki die finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde im kommenden Jahr ganz neu ordnen kann. „Dass wir so starke Betriebe in der Gemeinde haben, das macht mich sehr stolz“, sagt Wöltje angesichts der stetig steigenden Gewerbesteuereinnahmen.

Varrel hatte, um den gemeindlichen Anteil an den Sanierungsarbeiten der Ortsdurchfahrt zu zahlen, einen Kredit bei der Gemeinde Kirchdorf aufgenommen, über die Summe von 800 000 Euro. Davon können bereits mit dem Haushaltsjahr 2022 200 000 Euro zurückgezahlt werden. Und: „Nach jetzigem Stand gelingt es sogar, die restlichen 600 000 Euro in den Jahren 2024 bis 2026 zurückzuzahlen, sodass die Gemeinde Varrel am Ende des letzten Finanzplanjahres bereits wieder schuldenfrei wäre“, erklärt Kopecki die Entwicklung des Schuldenstandes.

Auch die bereits für 2021 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 400 000 Euro müsse aufgrund der positiven Kassenlage nicht in Anspruch genommen werden. Im Klartext: Die Gemeinde hat genügend liquide Mittel, muss keine weiteren Gelder aufnehmen, um Rechnungen zu zahlen.

In der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurde für den Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 563 100 Euro errechnet. Dieser kann durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden – in der dann immer noch 2,2 Millionen Euro verbleiben. Die grundsätzlich positive finanzielle Entwicklung in der Kommune habe sich laut Kämmerer Kopecki, der das Zahlenwerk in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vortrug, bereits 2021 gezeigt: Statt des erwarteten Fehlbetrages von gut 113 000 Euro schließe das Jahr mit einem Überschuss von etwa 282 000 Euro.

Für 2022 liegen die konkreten Jahresabschlusszahlen noch nicht vor, es war aber mit einem Überschuss von etwa 462 000 Euro gerechnet worden. Dass für 2023 wiederum der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt errechnet wurde, liege an den hohen Umlagezahlungen, die aufgrund der deutlichen Mehreinnahmen anfallen – und an den Erschließungskosten für das neue Baugebiet.

Bürgermeister Wöltje holt tief Luft, denn diese Kosten sind enorm gestiegen: „Vor drei Jahren hätten wir noch ein Drittel der Summe gezahlt.“ So aber wird für die Baustraße im Baugebiet „Vor den Bensebülten“ mit Gesamtkosten von 600. 000 Euro geplant: 350 .000 Euro stehen dafür neu im Haushaltsplan 2023 und ein Haushaltsrest aus 2022 in Höhe von 250. 000 Euro kommt dazu. Der elfköpfige Rat Varrel, der vollzählig tagte, genehmigte den Haushaltsplan 2023 einstimmig.

Ebenso einstimmig den Satzungsbeschluss für das neue Baugebiet „Vor den Bensebülten“. Die Größe der Grundstücke sowie der Quadratmeterpreis sind noch nicht festgelegt – Aufgabe für den Rat im kommenden Jahr. Wie sieht die Nachfrage nach Baugrundstücken in Varrel aus? Wöltje berichtet von einer konkreten Nachfrage – und mehreren weiteren Interessenten, die ihr Bauvorhaben zunächst auf Eis gelegt hätten. Die Entwicklung der Preise, eine Unsicherheit was die eigene berufliche Zukunft betrifft: Laut Wöltje gibt es aktuell eine Vielzahl an Gründen, den Traum vom eigenen Haus zurückzustellen. Der Bürgermeister gibt sich jedoch auch optimistisch: „Wir möchten Bauland in unserer Gemeinde bieten, den Bürgern eine Option hier vor Ort geben.“ Die Gemeinde hoffe, dass sie mit der Vermarktung der Baugrundstücke Mitte 2023 beginnen kann.

Für 2023 geplante Investitionen 35 000 Euro für zwei Spielgeräte: Der Gemeinderat Varrel hat diesen Betrag in den Haushaltsplan 2023 eingestellt. Die Geräte sollen die Spielplätze an den Straßen Oberdamm und Im Lohfelde komplettieren. Speziell am Oberdamm werde die bisherige Seilbahn vermisst, heißt es. Das alte Gerät entsprach nicht den heute gültigen Anforderungen, war abgängig. Das neue soll den TÜV-Vorgaben entsprechen – und genauso viel Spaß machen. 8 000 Euro sind eingeplant für die Erneuerung des Zaunes am Spielplatz „Im Lohfelde“. 2 000 Euro aus dem Haushaltsplan 2023 sowie 6 000 Euro Haushaltsrest aus 2022 sind geplant für den Kauf einer neuen Edelstahlrutsche für den Spielplatz „Im Lohfelde“. Einzuberechnen sind zudem Arbeitskosten.

Weitere Investitionen sind 3 000 Euro für den Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanlage – und 30 000 Euro für Grunderwerb (nach 210 000 Euro noch in 2022). Für die Reparatur des Regenwasserkanals „Im Orte“ sind zunächst 50 000 Euro eingeplant, 30 000 Euro für den Ersatz der Fußgängerbrücke im Bereich Oberdamm, außerdem stehen Gelder bereit für die Sanierung des Kreuzungsbereiches in Dörrieloh (Höhe Haus Nummer 4) und für die Oberflächenbehandlung eines Teilabschnittes der Buchhorster Straße. sis