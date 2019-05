Stein für Stein wird neu verlegt

Kirchdorf – Es ist Handarbeit: Jeder der quadratischen Betonsteine mit der „Bernstein“-Farbgebung wiegt, gefühlt, zwei Kilo. Am Morgen. Am Abend sähe das anders aus, wenn hunderte Steine verlegt sind, sagt einer der Arbeiter der Fachfirma lapidar – das Team muss derzeit den St.-Calais-Platz neu pflastern. Wie berichtet, waren die erst 2017 verlegten Steine Bauamtsmitarbeiter Dieter Peth aufgefallen – sie sahen porös aus. Die Firma bestätigte eine fehlerhafte Charge, bot Ausgleichszahlungen an, die Gemeinde bestand auf den Austausch der Steine. Das geschieht nun.

Etwa drei Wochen sind für die Arbeiten in der Kirchdorfer Ortsmitte eingeplant. Drei Wochen, die sich verlängern, wenn das Wetter schlecht ist. Regengüsse etwa durchnässten das Team am Dienstagmorgen, das noch abgewartet – sich dann aber doch zurückgezogen habe. „Es bringt ja nichts, wenn wir durchnässt und dann krank werden“, der Mann vom Fach ist auch da kurz angebunden realistisch.

Stein für Stein wird im Muster verlegt

Drei Männer bereiten die in einem Muster zu verlegenden Steine vor. Das kostet bereits Kraft, denn die Steine werden nicht auf einer Palette geliefert, sondern auf einem Haufen abgeladen. Zwei Arbeiter legen die Steine im Muster auf roten Splitt. 680 Quadratmeter groß ist die Fläche. Wieviele Steine...? Nein, darauf gibt es keine Antwort. Viele. Und keiner mag daran denken, was ist, wenn auch in dieser Charge fehlerhafte Stücke enthalten sind. Bauamtsleiter Olaf Heuermann vertraut darauf, dass der Fachfirma nicht erneut solch ein Fehler unterläuft.

Einrichtungen in Ortsmitte zu erreichen

In einer Regenpause ist ein Foto möglich und ein zufällig vorbeikommender Bürger macht sich Luft: „Das kostet den Steuerzahler wieder!!!!“ Bauamtsleiter Heuermann ist verwundert: „Die Steine werden ausgetauscht, weil sie fehlerhaft waren. Das zahlt die Firma, nicht der Steuerzahler.“ Doch der Bürger ärgert sich: „Da hätte man in der Mitte auch was anpflanzen können. Hier weiß doch kein Mensch, wo er langfahren soll.“ Der St.-Calais-Platz ist bewusst offen gestaltet, alle Teilnehmer am Straßenverkehr befinden sich auf einer Ebene – gegenseitige Rücksichtnahme ist gefragt. Was ganz gut klappt.

Der St.-Calais -Platz ist für die Dauer der Arbeiten gesperrt – alle anliegenden Einrichtungen sind jedoch zu erreichen, Parkplätze in der Nähe ausreichend vorhanden.

Das Bauamt der Samtgemeinde Kirchdorf hat derweil die Ausschreibungen für das nächste Projekt bereits rausgegeben: Der Heckenweg steht noch auf der Liste der Projekte im Rahmen der Ortskernsanierung der Gemeinde Kirchdorf. Über den Heckenweg werden zwei Wohnhäuser erschlossen – und der Friedhof. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahme betragen laut Angaben eines Planungsbüros rund 157 500 Euro. Mittel aus der Dorferneuerung seien beantragt. In einer Sitzung des Gemeinderates im Juli 2018 hatte ein Einwohner eine bessere Ausleuchtung des Heckenweges angeregt. Auf drei Metern Breite werde der Weg im Durchschnitt ausgebaut.

Auf den Einsatz zur Umgestaltung wartet auch das Areal an der Kirche, auf dem einst das Gasthaus Nachtigall stand. Auch hier sind die Planungen in vollem Gange. Einer der Kirchgänger hat schon drauf geguckt, auf die Fläche, und darüber sinniert, ob sich nicht ein Bouleplatz an der Stelle einrichten ließe. Das wäre doch eine gute Idee für eine lustige Geschichte zum 1. April, findet der Ideengeber. Aber ob der Wunsch eines einzelnen Kirchgängers aus Bahrenborstel mit Interesse am Boulespiel auch weitere Freunde (und vielleicht einen anderen Standort) findet? sis