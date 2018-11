Steigende Nachfrage für AST

82 Haltestellen für das Anrufsammeltaxi gibt es aktuell in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Kirchdorf.

Kirchdorf - „Bequem bis vor die Haustür“ heißt das Motto für das Anrufsammeltaxi (AST), das seit einigen Jahren den öffentlichen Personennahverkehr in der Samtgemeinde Kirchdorf ergänzt. Fehlende Linienbusverbindungen innerhalb der Samtgemeinde werden aufgefangen durch bedarfsorientierte Taxifahrten mit dem örtlichen Anbieter, Taxi Osterkamp. Der Auftraggeber kann zu einer VBN-Plus-Haltestelle seiner Wahl das Taxi bestellen, hier wird er abgeholt und zum Ziel (innerhalb der Samtgemeinde) gebracht. Die Samtgemeinde Kirchdorf zahlt einen Zuschuss pro Fahrt – und muss den Ansatz, der dafür im Haushalt vorgesehen ist, erneut erhöhen.

Laut Fachbereichsleiter Horst Meyer nutzen aktuell monatlich zwischen 300 und 350 Personen das Anrufsammeltaxi (vorher: durchschnittlich 100 bis 150 Personen). Der monatliche Zuschuss der Samtgemeinde an die Weser-Ems-Bus GmbH betrage im Schnitt rund 4 700 Euro. Bereits zum Haushaltsjahr 2018 war der Ansatz auf 45 000 Euro erhöht worden, für 2019 sind 60 000 Euro eingestellt. Im Betrag enthalten sind neben den Zuschüssen auch die Kosten der Unterhaltung der AST-Haltestellen. Derzeit sind 82 Haltestellen in der Samtgemeinde registriert, ihre Zahl kann jederzeit bei Bedarf ergänzt werden (Bahrenborstel: sechs, Holzhausen: 5, Barenburg: 11, Freistatt: 7, Kirchdorf: 11, Kuppendorf: 5, Scharringhausen: 4, Varrel: 15, Dörrieloh: 7, Wehrbleck: 11). Der Ausschuss für Jugend und Soziales der Samtgemeinde Kirchdorf, der am Donnerstagabend unter Leitung von Holger Könemann tagte, empfahl dem Samtgemeinderat den Teilhaushaltsplan inklusive der Erhöhung für das AST einstimmig.

„Ein Anruf genügt und das Sammeltaxi bringt Sie sicher und bequem von jeder der Haltestellen direkt zu Ihrem Ziel“, heißt es seitens der Samtgemeinde zum Ablauf. Der Anruf beim Taxiunternehmen sollte etwa 60 Minuten vor Fahrtantritt erfolgen.

Waren bisher für die einfache Fahrt innerhalb der Samtgemeinde Kirchdorf drei Euro zu zahlen, wird der Preis ab dem 1. Januar 2019 auf vier Euro pro Fahrt angehoben.

Pro Fahrgast mit gültigem VBN-Plus-Ticket können zwei Kinder im Alter bis einschließlich drei Jahren kostenlos mitgenommen werden. Hunde (Ausnahme: Blindenhunde) dürfen nicht mitgenommen werden.

Für die Rückfahrt ist die VBN-Plus-Haltestelle anzugeben, der Fahrgast wird bis zur Haustür gebracht. Fahrkarten sind direkt beim Taxifahrer erhältlich.

Das Anrufsammeltaxi kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr genutzt werden. - sis

