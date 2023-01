Stehende Ovationen für Ingeborg Landwehr

Von: Gerhard Kropf

Teilen

Jubilare, gewählte und verabschiedete Vorstandsmitglieder: Ingeborg Landwehr, Kurt May, Gunda Wöltje, Petra Märtens, Kerstin Niemeyer, Ursel Stegmann, Werner Ahrens, Anke Gerdes, Jonas Wietelmann, Fritz Bruns, Matthias Link, Hubert Bedenbecker, Willi Märtens, Helmut Ahrens, Friedrich Rohlfs, Wolfgang Böer und Carsten Kolloge (von links). © Kropf, Gerhard

Mitglieder des TSV Varrel verabschieden langjährige Übungsleiterin in den „Ruhestand“

Varrel – Stehende Ovationen galten bei der Jahreshauptversammlung des TSV Varrel im Gasthaus „Lindenhof“ (Hartje-Melloh) Ingeborg Landwehr – zwei Mal.

Die anwesenden Damen erhoben sich von ihren Plätzen, um ihrer Übungsleiterin für 32-jährige engagierte Tätigkeit in verschiedenen Gruppen zu danken. Sichtlich bewegt hatte Ingeborg Landwehr verkündet, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiter machen könne. Sie sei schon an verschiedenen Orten als Übungsleiterin tätig gewesen – in Varrel habe es ihr am besten gefallen. Erleichtert werde ihr der Abschied dadurch, dass ihre Arbeit mit den Damengruppen fortgeführt wird: Kerstin Niemeyer und Claudia Rohlfing hatten sie in letzter Zeit bereits unterstützt und machen nun ohne sie weiter. Später gab es noch einmal „Standing Ovations“, diesmal von allen Anwesenden: Irmtraud Hustedt gab bekannt, dass der Ehrenrat Ingeborg Landwehr zur „Sportlerin des Jahres“ 2022 gewählt hatte.

In seinem Bericht hatte Vorsitzender Hubert Bedenbecker 2022 als „normal verlaufenes Sportlerjahr“ bezeichnet. Er rief alle auf, bei den Aktivitäten neue Wege zu gehen, auch einmalige Unternehmungen zu wagen. Anregungen könne man sich auf der Homepage des Kreissportbundes holen. Über ein normal verlaufenes Jahr berichteten auch die Spartenleiter. Allein Jugendleiter Maik Hespenheide vermeldete gute und sehr gute Erfolge bei den Jugendfußballmannschaften, die alle in Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen aktiv sind. Hespenheide lobte das gute und freundschaftliche Verhältnis der Übungsleiter untereinander, die solche Erfolge erst möglich machten. Mehrere Mannschaften seien in ihren Staffeln Meister geworden und stünden auch aktuell sehr gut da. Insgesamt spielen 45 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 17 Jahren in den unterschiedlichen Mannschaften.

Maik Hespenheide trat, nach sechs Jahren als Jugendleiter, von seinem Amt zurück. Zum Nachfolger wählte die Versammlung Jonas Wietelmann. Schriftführer Carsten Kolloge hat das Protokoll zum letzten Mal verlesen: Er gab seinen Vorstandsposten nach 31 Jahren an Gunda Wöltje ab, die einstimmig zur Schriftführerin gewählt wurde. Zuvor war Hubert Bedenbecker einstimmig für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt worden.

Zur „Sportlerin des Jahres“ wählte der Ehrenrat Ingeborg Landwehr (Mitte), hier mit Irmtraud Hustedt und Vorsitzendem Hubert Bedenbecker. © Kropf

Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Matthias Link, Petra Märtens und Marina Poppinga die silberne Ehrennadel des Turn- und Sportvereins, für 40-jährige Mitgliedschaft Anke Gerdes und Ursel Stegmann eine Urkunde. Wer 50 Jahre im Verein ist, erhält neben der Auszeichnung noch eine kurze Laudatio vom Vorsitzenden, in diesem Jahr Helmut Ahrens, Fritz Bruns, Kurt May und Willi Märtens. Inge Witte und Ursel Wittmer konnten ihre Auszeichnung für 60-jährige Mitgliedschaft nicht entgegennehmen. Wolfgang Böer blickt in den 60 Jahren seiner Mitgliedschaft auf eine erfolgreiche Karriere als Fußballer zurück, war als Jugendleiter aktiv, beim Sportplatzbau, hat mehr als 40 Mal das Sportabzeichen abgelegt, über 90 Mal an den Übungen für „Bauch, Beine, Po“ teilgenommen und fährt aktuell in der Radfahrsparte vorneweg.

Werner Ahrens ist ebenfalls seit 60 Jahren im TSV Varrel aktiv, als Fußballer, bei Baumaßnahmen und als Vorsitzender. Aktuell ist Ahrens Ehrenvorsitzender und Mitglied des Ehrenrates.

Bürgermeister Wilfried Wöltje dankte dem TSV für seine Arbeit, beglückwünschte die neu gewählten Vorstandsmitglieder und nutzte die Gelegenheit, Neuigkeiten vom Baugebiet, von den Spielplätzen und den Schaltzeiten der Ortsbeleuchtung zu verkünden. gk