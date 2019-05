Erster Arbeitseinsatz beim Umbau des Feuerwehrhauses

Dörrieloh – Wenn die Holzplanken im Minutentakt aus dem Fenster fliegen, oder: Die Ortsfeuerwehr Dörrieloh im Arbeitseinsatz. Wie berichtet, wird das Gerätehaus in Dörrieloh umgebaut. Am Samstag erfolgte der erste Arbeitseinsatz. Und Ortsbrandmeister Thorsten Grewe konnte bereits schnell mehr notwendige Arbeiten abhaken, als geplant.

200 000 Euro stellt die Samtgemeinde Kirchdorf für die Arbeiten zur Verfügung und die Mitglieder haben Eigenleistungen versprochen, damit die notwendigen Arbeiten im Kostenrahmen bleiben können. Das 1949 als Schule neu gebaute und eingeweihte Gebäude bedarf in Teilen einer gründlichen Sanierung: Zuletzt vermietete Räume, die ehemalige Lehrerwohnung, befanden sich in katastrophalem Zustand, erinnert Thorsten Grewe. Die Baufirma hat die Räumlichkeiten im Erdgeschoss vorbereitet – am Samstag nun wurden in allen Zimmern die alten Holzplanken entfernt. Und die Tapeten von den Wänden gerissen, alte Decken entfernt. Alte Heizkörper, Fenster und Türen müssen raus, Mauerdurchbrüche sind notwendig, denn es ist eine neue Raumaufteilung geplant. In Dörrieloh kann Grewe für Einsätze auf 45 aktive Mitglieder zurückgreifen.

+ Nicht für alle aktiven Kameraden ist Platz für einen eigenen Spind, deshalb werden manche auch von zwei Familienmitgliedern genutzt. © S. Wendt

Nicht für alle ist ein eigener Spind vorhanden, Familienmitglieder teilen sich einen. „Es sind ja auch nicht immer alle im Ort“, sagt Grewe. Und meint: Beruflich bedingt gibt es auch Abwesenheiten durch Studium oder Arbeit. Dennoch: Die aktuelle Fläche bedeutete für die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Dörrieloh beengte Verhältnisse, aufgeteilt auf verschiedene Ebenen. Künftig soll ein neuer Aufenthaltsraum geschaffen werden, zusätzliche Umkleideräume für Damen und Herren, ein Lagerraum für die Jugendfeuerwehr, ein Werkstattbereich, eine Teeküche sowie neue Damen- und Herrentoiletten. Am Samstag sind elf Männer und Frauen im Einsatz, nicht alle Mitglied der Feuerwehr: Grewe ist dankbar, dass die Dorfgemeinschaft in Dörrieloh greift und tatsächlich keine Probleme bestehen, dass es zuwenig freiwillige Helfer gibt. Alle Freiwilligen seien eingeteilt, sodass nicht immer dieselben im Einsatz seien auf der Baustelle, sagt Grewe. Für die Verpflegung ist gesorgt.

+ Gute Laune beim ersten Arbeiteinsatz. © S. Wendt

Am Samstag torpediert das Wetter mit einem Hagelschauer den ersten Versuch, den Grill anzuzünden.

Die Feuerwehrleute indes lassen sich nicht beirren: Im Umbaubereich gibt es noch genügend zu tun, der Bauschutt wird vor Ort gut getrennt. „Wir sind bereits weiter mit den notwendigen Arbeiten, als geplant“, lobt Thorsten Grewe die Helfer am Samstagmittag.

Der nächste Arbeitseinsatz folgt am Samstag, 18. Mai. Wer mithelfen möchte, melde sich bei Ortsbrandmeister Thorsten Grewe, der die Arbeiten koordiniert. Etliche Dörrieloher Bürger haben bereits zugesagt, die Arbeiten zu unterstützen und schweres Gerät bereitzustellen, sollte es benötigt werden.