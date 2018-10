Sprossenwand und Kettlebells

Barenburg - Man glaubt es kaum, aber doch, auch Christa Witte kriegt noch Muskelkater. Jahrzehnte als Übungsleiterin im TuS Barenburg und nicht nur an Silvester mit den Nordic Walking Stöcken und forschem Schritt unterwegs in der Natur halten die 77-Jährige nicht davon ab, Neues auszuprobieren.

Oder an Grenzen zu gehen. „Das macht doch Spaß, an Grenzen zu gehen“. Man geht doch auch hin, um sich auszupowern“, bekräftigt Karin Hoyer. Die 56-Jährige ist Vorsitzende des TuS Barenburg. Gerade gefeiert, mit einem Frühstück und Ehrungen wurde das 50-jährige Bestehen der Damengymnastikgruppe.

513 Mitglieder zählt der Sportverein und die Turner haben die knappe Mehrheit gegenüber den Fußballern. Statt des Blickes zurück auf die Entwicklung der Sparte, werfen die beiden Damen einen Blick auf die aktuelle Tendenz: Die Sportvereine konkurrieren mit den Fitnessstudios.

Als Übungsleiterin hat Christa Witte bereits etliche Fortbildungen und Ausbildungen absolviert. Eine Übungseinheit für 90 Minuten zusammenzustellen, inklusive Aufwärmen, Mobilisieren und Entspannen? Das wöchentliche Treffen in der Turnhalle abwechslungsreich gestalten und dabei jeden Teilnehmer individuell motivieren? Alles kein Problem. Neue Sportgeräte inkludieren? Keine Frage. Fieses Bauchmuskeltraining? Ha, dafür eignet sich die Sprossenwand ganz prima. „Obwohl, das tut mitunter weh am Rücken“, weiß Christa Witte. Krafttraining, Stepper, aktuell hat Christa Witte die Kettlebells im Auge – „die finde ich ganz toll.“

Der Sport in der Gruppe gibt den Teilnehmern die besondere Dynamik, zur „gebuchten Zeit“ in der Turnhalle zu erscheinen. Dass vor 50 Jahren neben dem Neubau der Schule auch eine Turnhalle errichtet wurde und ein Sportplatz dazu sei für den TuS als Verein wichtig gewesen. Die Turner trafen sich einst in den Sälen der Gasthäuser, erst mit dem Bau einer Turnhalle konnten sie ihre sportlichen Aktivitäten ausweiten und professionalisieren. Hallenzeiten sind auch in Barenburg eine Mangelware, Männerriege, Feuerwehr, Fußballer, Kinderturnen, Fit & Fetzig, „Power Mix“, Federball und mehr stehen im Plan. Die unterschiedlichsten Angebote für die TuS-Mitglieder gibt es, alle Kursleiter buhlen um Teilnehmer. Und genau darin liegt das Problem: Mancher mag sich nicht auf feste Zeiten einlassen, schätze die variable Sporteinheit in den Studios. Was kostet denn die Mitgliedschaft im TuS? Ein Erwachsener zahlt 45 Euro, im Jahr. In vielen Studios ist das ein Monatsbeitrag.

Im TuS stelle man sich auch auf neue Trends ein – manches komme ja mitunter wieder. Christa Witte kombiniert gerne – und bietet den Teilnehmern ihrer Kurse eine wöchentliche Überraschungseinheit in Sachen Sport. Vielen Vereinen falle es zunehmend schwer, noch passende Angebote für Kinder zu bieten: Die Ganztagsschule hat die tradierten Zeiten vor 16 Uhr geschluckt.

Ist es denkbar, dass die Übungsleiter eines Vereins Kurse in einem anderen geben? Auch, um die jeweiligen Angebote in den Ortschaften auszutauschen, um sie vor Ort anbieten zu können und damit Abwechslung zu generieren? Karin Hoyer und Christa Witte, eben noch im lebhaften Gespräch über Sport im Allgemeinen und den TuS Barenburg im Besonderen halten inne, reflektieren. „Noch sind die Vereine vor Ort individuell aufgestellt, eng an die jeweiligen Ortschaften gebunden“, sagen beide. Beiden ist aber auch anzumerken, dass sie die Idee nicht per se verwerfen, sondern es, wie könnte es anders sein, sportlich sehen. - sis