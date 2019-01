Ein Sportverein für die ganze Familie

Barenburg - Der Sportverein bietet über eine Familienmitgliedschaft allen die Chance, sich für die Sportart ihrer Wahl zu entscheiden, gerne auch zu wechseln. Oder mehrere Angebote gleichzeitig wahrzunehmen. Für den meist geringen Jahresbeitrag. Beim TuS Barenburg ist das nicht anders. Der Verein vergibt jährlich den TuS Barenburg-Pokal, in diesem Jahr erhalten ihn „die Meyers“: Michael, Martina, Janina und Isabell. TuS-Chefin Karin Hoyer lobt die Familie als tolles Beispiel für aktives Vereinsleben: „Alle vier spielen Tennis. Janina und Isabell auch Fußball. Sie sind nicht nur sportlich und zuverlässig, sondern auch sehr hilfsbereit und unterstützen den Verein immer, wenn es was zu tun gibt.“

Der Saal im Vereinslokal Runge reichte nicht aus, so dass kurzerhand zur Gaststube hin vergrößert werden musste, denn 78 Mitglieder waren der Einladung zur Jahreshauptversammlung gefolgt. Nach den Berichten der Spartenleiter fasste Karin Hoyer das Jahr 2018 zusammen. Das Kartenspielen und das Sportwochenende seien genauso fest verankert im TuS Kalender wie der Laternen- und der Silvesterlauf. Aber auch die Papiersammlung alle zwei Monate und die Arbeitseinsätze gehören dazu. Karin Hoyer forderte alle auf, sich daran zu beteiligen, damit nicht einige mehrfach einspringen müssen.

Hoyer dankte allen Übungsleitern, Trainern und Betreuern sowie allen Helfern und Sponsoren für ihr Engagement für den Verein. Nach der Gymnastiksparte in 2018 gebe es auch in 2019 wieder ein Jubiläum: Die Kinderturnsparte wird 50 und die Eltern-Kind-Gruppe bestehe seit 40 Jahren.

Margret Lüdecke berichtete von einem positiven Kassenbestand. Nicht nur die Altpapiersammlungen und die Werbebanden spülten Geld in die Kasse, sondern auch die Umstellung auf die neue Homepage spare Geld ein. Die Kassenprüfer Detlef Meier und Kerstin Denker bescheinigten Margret Lüdecke eine ordentliche Kassenführung. Geehrt wurden die Tischtennisspieler Andre Droste und Henning Bokelmann für jeweils 300 Spiele im Dress des TuS. Ebenso Fußballer Tim Riekmann, für 300 Spiele, er erhielt zudem die silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Seit 40 Jahre Mitglied im TuS sind Uwe Buchholz, Heiner Denker, Greet Denker, Irene Heller, Ralf Hische, Sabine Kahlmann, Frank Michael, Birgit Rohlfing und Irmgard Ludewig. Ein Dank für 50-jährige Mitgliedschaft ging an Anneliese Gärtner, Claus-Dieter Gärtner, Heinfried Heuer und Helmut Kammacher. Bereits im Juni 2018 wurde Jannik Pieper bei der Ehrungsveranstaltung des Kreissportbundes mit dem Ehrenamtszertifikat des Landesportbundes für zehnjährige Schiedsrichtertätigkeit ausgezeichnet. sis / r.

Die Sparten

Für die Sparte Tennis berichtete Wolfgang Mönnig von aktuellen Erfolgen.

Heiner Denker informiert über die Tischtennisspieler.

Die Kinderturner um Sabine Müller verbuchten beim Schülergruppenwettstreit des Turnfestes den Sieg und holten den Pokal nach Barenburg.

Die Eltern-Kind-Gruppe sei im Moment sehr gut besucht, erklärte Birgit Rohlfing.

Für die Jugendfußballer berichtete Thomas Hoyer, dass die Spielgemeinschaft mit dem TuS Kirchdorf, TSV Holzhausen/ Bahrenborstel und SV Heerde zur Zeit neun Jugendmannschaften gemeldet habe. Es würden dringend Trainer und Betreuer aus den Reihen des TuS Barenburg gesucht.

Aus den Reihen der Fußballer berichtete Tim Riekmann.

Margret Lüdecke erklärte das Glück der Barenburger Frauenfußballerinnen: Nachdem der Abstieg in die 1. Kreisklasse bereits besiegelt war, konnte die Damenmannschaft überraschend in der Kreisliga weiterspielen, da ein weiterer Verein seine Mannschaft zurückgezogen habe. In dieser Saison laufe es gut.

Von der Gymnastiksparte, die im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feierte, berichtete Karin Hoyer.