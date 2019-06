Mit sportlichem Spaß zum Turntiger

Barenburg – Das Sportwochenende des TuS Barenburg mit Elfmeterschießen für Firmen-, Club- und Freizeitteams und einem Jux-Turnier für jedermann hat seit vielen Jahren Tradition. Am Wochenende hatten die Verantwortlichen das Programm anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kinderturnsparte um einen „Turntigerwettbewerb“ erweitert.

Die Organisation lag in den Händen von Sabine Müller (Spartenleiterin Kinderturnen), unterstützt wurde sie von zwölf Helfern aus den Reihen der Damenturnsparten. Rund 50 Teilnehmer gingen unter ihrer Regie buchstäblich über Tische und Bänke. An zehn Stationen waren Mannschaften aus jeweils fünf Kindern eingeladen, Sportlichkeit und Teamgeist unter Beweis zu stellen. Neben Tigersprüngen in Tigerpuschen hatten sie beispielsweise einen Parcours „blind“ zu absolvieren: Vier Kinder folgten mit verbundenen Augen den Anweisungen ihres „Kapitäns“.

Sportlichkeit und Teamgeist gefragt

Koordination und Gleichgewichtssinn war auch beim „Turntiger-Transport“ – im Wechsel trugen vier Mitspieler ihren fünften „Mann“ auf zwei Stäben von A nach B – oder beim Lauf durch den Tunnel gefragt, den vier Kinder durch einen Schräghandstand an der Wand markierten. Der Turntiger-Team-Wettbewerb wurde 2012 von der Niedersächsischen Turnerjugend zur Förderung der Teamfähigkeit und der motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ins Leben gerufen – analog zum Kinderturnen, dessen Initiatoren die Bewegungsförderung, aber auch den ganzheitlichen Beitrag des Sports zur Persönlichkeitsentwicklung in den Fokus rücken.

Führerschein für das Rollbrett

Parallel zum Turntiger-Wettbewerb lud Birgit Rohlfing (Eltern-Kind-Turnen) in der Turnhalle zum Erwerb des Rollbrettführerscheins ein. Am Nachmittag fanden sich sieben Turnkinder der ersten Stunde ein, die mit Blick auf das bunte Treiben beim gemütlichen Kaffeetrinken Erinnerungen an die Anfangszeiten der Turnsparte austauschten. Sabine Müller und ihr Team hatten Kinder aus den Sportvereinen der Samtgemeinde zu der Veranstaltung eingeladen. Neben 30 Turnern aus den eigenen Reihen im Alter zwischen fünf und 14 Jahren konnten sie 15 Kinder aus Varrel und Kirchdorf für die Teilnahme am Wettbewerb begeistern. Die Spiele machten offensichtlich Spaß, sodass sich spontan auch fünf junge Erwachsene der Herausforderung stellten: Alina Imkenberg, Kira Simon, Larissa Rajes, Lisa Kinze und Dorina Müller meisterten den Parcours mit Bravour. mks