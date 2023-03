Sportler des Jahres im TSV: Tim Segelhorst

Von: Sylvia Wendt

Ehrungen der Sportler des Jahres mit, von links, Frank Scharninghausen, Jannek Semmler, Rico Lüllmann, Lara Kopecki, Anna Schumacher, Tim Segelhorst und Tobias Sandmann. © Privat

TSV Holzhausen-Bahrenborstel: Vorsitzender hat jetzt drei Stellvertreter

Bahrenborstel – Mit einem Rückblick auf sportliche Erfolge startet der TSV Holzhausen-Bahrenborstel in das Jahr 2023. Die 1. Damenmannschaft etwa grüßt als Mannschaft des Jahres und aus der Bezirksliga. Laut TSV-Chef Tobias Sandmann überwiegt die Freude darüber, dass in allen Sparten der Spielbetrieb erfolgreich aufgenommen werden konnte.

Der Sportverein hat zudem Pläne: Ein Spielplatz vor dem Clubhaus (mit Sandkasten, Klettergerüst und mehr) und ein Beachvolleyballfeld am B-Platz (die beantragte Förderung ist bereits genehmigt) sind geplant. Größere Investitionen umfassen einen neuen Mähroboter für den A-Platz und neue Trainerhütten am B-Platz. Geprüft wird, ob das Flutlicht erneuert werden muss, um den deutlich gestiegenen Energiekosten Rechnung zu tragen. Das Sportwochenende findet vom 4. bis zum 6. August statt. Für den Seniorennachmittag wird ein Termin zwischen Weihnachten und Neujahr anvisiert und die Sportler planen den nächsten TSV-Sternenmarsch für den 27. Januar 2024. Zur Optimierung der Fußballsparten (Jugend, Damen und Herren) wurde eine kleine Arbeitsgruppe gegründet, um die Teams besser zu vernetzen und Themen abzustimmen. Spartenleiter bleiben Stephan Wiegmann (Fußball, Herren), Tim Segelhorst (Fußball, Damen und Mädchen), Manuel Reinhardt (Fußball, Jugend), Renate Meier (Gymnastik), Klaus Müller (Tennis), Gerd Heinold-Aufderheide (Tischtennis), Helmut Rohlfs (Radfahren) und Tobias Sandmann (Boßeln).

Der neue Vorstand mit, stehend von links, Florian Stelloh, Geschäftsführer Kai Stelloh, Stephan Wiegmann und stv. Geschäftsführer Karsten Rohlfs. Vorne: Frank Scharninghausen (links) und Tobias Sandmann. © Privat

Sportler des Jahres wurde Tim Segelhorst, der als Auswärtiger (aus dem benachbarten Ströhen) seit Jahren ein Top-Engagement im TSV zeige: „Er ist als Handwerker immer bei allen Arbeitseinsätzen dabei, hilft ungefragt und ist ein Kümmerer. Er ist Erfolgstrainer der Mannschaft des Jahres, hat sich auch um die 2. Herren gekümmert, ist aktiver Spieler in der 2. Herren und den Alte Herren. Er ist einfach ein guter Typ“, hieß es in der Laudatio. Segelhorst habe es mit seinem Engagement im TSV bei seinen Ströher Kumpels bestimmt nicht so einfach. sis/r

Wahlen und Ehrungen Wahlen: Vorstand: Tobias Sandmann (Vorsitzender), Frank Scharninghausen (Stellvertreter 1. Jahr), Stephan Wiegmann, Florian Stelloh (jeweils Stellvertreter für zwei Jahre).

Sportler des Jahres: Lara Kopecki (Jugendfußballerin), Jannik Semmler (Jugendfußballer), Rico Lüllmann (Fußballer), Anna Schumacher (Fußballerin), Erste Damen (Mannschaft), Tim Segelhorst (Sportler des Jahres); 500 Spiele im TSV-Dress: Stephan Wiegmann, Sebastian Zwick, Eike Eichler und Jan Behrens.