Spontanes Spieleparadies

Sportwochenende in Bahrenborstel: TSV improvisiert gekonnt

+ Micky Maus treffen – und dann den Ball fangen, der zurückkommt, war gar nicht so einfach. Foto: Behling

Bahrenborstel – Als kleines Spieleparadies im Sonnenschein präsentiert sich am Samstagnachmittag der Sportplatz in Bahrenborstel: Flankiert von einer Drachen-Hüpfburg und einer riesigen Dartscheibe – ebenfalls luftgefüllt und von André Schröder aufgebaut, der hier später ein Fußballdartturnier für Teams moderiert – sind Stationen aufgebaut, an denen Kinder ihr Geschick beweisen können. Eigentlich standen Vorführungen der Kinderturngruppen auf dem Plan des Sportwochenendes des TSV Holzhausen-Bahrenborstel, aber die Kids waren ferienbedingt nicht verfügbar, erklärt Vorsitzender Tobias Sandmann. Macht nichts, die Mädchen und Jungen haben an den Spielen offenbar großen Spaß. Es gilt zum Beispiel, Tischtennisbälle per Strohhalm anzusaugen und in ein Glas zu legen und Bänder mit Kugeln an den Enden so zu werfen, dass sie sich um eine Stange wickeln. Am besten kommt bei den Kindern allerdings das Ballkatapult an: Schon den Kopf von Micky Maus mit einem Tennisball zu treffen war gar nicht so einfach. Dann auch noch den Ball zu fangen, der als „Antwort“ vom Katapult kommt, schaffen nicht viele. Auch ältere können sich sportlich betätigen, beim TSV-Lauftreff sind verschiedene Strecken abgesteckt und man kann die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllen, bevor am Abend das Elfmeterschießen für jedermann beginnt.