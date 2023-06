Spielplatz am TSV-Clubhaus ist fertig

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Der Spielplatz am Clubhaus des TSV Holzhausen-Bahrenborstel ist fertig gestaltet und darf bespielt werden. Der feste Zaun zur Straße folgt in Kürze. © Matthias Stelloh

Gemeinde Bahrenborstel gewährt Zuschüsse an Schützen und Heimatverein

Bahrenborstel – Für die Arbeiten am Schützenhaus in Bahrenborstel waren zahlreiche Helfer und Gewerke gefordert – allesamt fanden die sich in den Reihen des Schützenvereins. Inklusive eines versierten Bauleiters: Rolf Neumann. Der beaufsichtigte, wie berichtet, zum dritten Mal Bauarbeiten am 1972 errichteten Schützenhaus. Anfang der 1980er Jahre erfolgte ein erster Anbau. Aus der Zeit stammt laut Neumann die Sanitäranlage, die jetzt erneuert wurde. 2002 wurde der Luftgewehrstand renoviert.

Für die Sanierungsarbeiten hatte der Schützenverein einen Zuschuss in Höhe von 5 000 Euro beantragt. Die Haushaltsmittel genehmigte der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwochabend..

Einen Zuschuss hatte auch der Heimatverein „Op den Borne“ beantragt, für die Anschaffung eines Rasenmähers. Die Kosten belaufen sich auf 3 500 Euro, 1 250 Euro Zuschuss genehmigte der Rat. Ein formeller Beschluss war für die Übertragung der „Verfügungsgewalt der Straßenbeleuchtungsanlagen“ auf dem Gebiet der Gemeinde Bahrenborstel notwendig, für die geplante Umrüstung auf LED. Hintergrund: Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung kann die Samtgemeinde Kirchdorf Fördermittel auf der Grundlage der sogenannten „Kommunalrichtlinie“ beantragen.

Voraussetzung sei allerdings, dass die Samtgemeinde „während des Zeitraumes der Zweckbindungsfrist die ausschließliche Verfügungsgewalt über die Beleuchtungsanlagen hat“, heißt es seitens des Bauamtes. Der Beschlussvorschlag steht für alle sechs Mitgliedsgemeinden auf der Tagesordnung. Die Verfügungsgewalt wird für die Dauer der bestehenden Zweckbindungsfrist zu übertragen.

Bürgermeister Matthias Stelloh gab bekannt, dass der Spielplatz am Clubhaus des TSV Holzhausen-Bahrenborstel fertig gestaltet sei. Er dürfe bespielt werden. Noch sei der Spielplatz zur Straße „Wietensholz“ hin nur durch ein Provisorium abgeschirmt. In Kürze aber solle ein fester Zaun aufgebaut werden, etwa 1,10 Meter hoch. Der solle verhindern, dass die Kinder vom Spielplatz auf die Straße laufen.

Der Rat hatte für das Jahr 2023 20 000 Euro in den Haushalt eingestellt, um neue Spielgeräte für Spielplätze anzuschaffen. sis