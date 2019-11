Mit Spaß bei der Arbeit

Kirchdorf - Von Sylvia Wendt. Nein, er geht nicht wieder weg. Thomas Schulz, neuer Fachbereichsleiter Bürgerservice in der Verwaltung der Samtgemeinde Kirchdorf, will bleiben. Kollegen und Vorgesetzter hätten es ihm leicht gemacht, „anzukommen“. Der Wechsel von einer städtischen (großen) Verwaltung hin aufs Land (mit kleinerem Kollegenkreis) hat funktioniert: „Ich habe mich gut eingelebt und es macht immer noch jeden Morgen Spaß, herzukommen.“ Nachgefragt nach (etwas mehr als) 100 Tagen im Amt.

Schulz steckte mit dem Antritt Mitte des Jahres gleich mitten drin in der Vielfalt, die auch eine kleine Verwaltung bietet. Die amtlichen Bürgerserviceaufgaben werden in Kirchdorf ergänzt, etwa um die Organisation des Kirchdorfer Herbstmarktes. Die Ausgabe 2019 ist bereits gut „abgefeiert“ worden und Schulz ist den innerörtlichen Festbereich mit Blick für Details abgegangen. Erkenntnis: „Da gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten.“

Herbstmarkt

Neue Aussteller gewinnen, die Fahrgeschäfte neu und gerne auch besser platzieren angesichts der baulichen Veränderungen im Ort – für Schulz bieten sich viele Optionen.

Die Zentralisierung der Fahrgeschäfte solle weitergeführt werden. Getreu dem Motto: „Nach dem Markt ist vor dem Markt“, hat er bereits erste Kontakte geknüpft und Gespräche geführt für den Herbstmarkt 2020. Weitere regionale Kunsthandwerker dürfen sich gerne bei ihm melden.

Das Tagesgeschäft indes läuft weiter. Derzeit bereitet die Verwaltung die Haushaltspläne für die sechs Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde vor – immer eine fordernde Aufgabe.

Die Kommunen müssen aktuell noch eine Zusatzaufgabe meistern: Daten vorbereiten im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes. Das ist keine neue Aufgabe, aber es sind weitere Fälle kurzfristig dazugekommen. Für die Samtgemeinde sind sonst 40 Fälle pro Jahr zu handhaben, nun kommen 60 weitere dazu. Die müssen bis zum 16. Dezember abgeschlossen und die Daten übermittelt sein – damit die Zahlungen rechtzeitig erfolgen können. Diesen ungeplanten immensen Arbeitsaufwand stemmt das Kirchdorfer Team durch interne personelle Umstrukturierungen für die Zeit bis zum 16. Dezember.

Ein Teamgedanke, wie er Schulz sehr gut gefällt. Für den 44-Jährigen, der mit seiner Familie in Petershagen wohnt, gelte nach wie vor: „Ich habe stets ein offenes Ohr“, nicht nur für die Kollegen, auch für die Bürger: Rufen Sie mich gerne an.“ Das Team versuche, möglichst jedem Anliegen Rechnung zu tragen und eine praxisnahe Lösung zu finden. Schulz schätzt die „kleinen Amtswege“ im Rathaus in Kirchdorf.

„Digitalpakt Schule“

Der Fachbereichsleiter hat aber auch eine Liste mit weiteren Projekten aufgestellt, die abgearbeitet werden: Der „Digitalpakt Schule“ der Bundesregierung bedeutet für die Grundschule in Kirchdorf: „Es stehen Gelder zur Verfügung, um die Schule zukunftssicher zu machen.“ Die Schule solle ein Medienkonzept erarbeiten: „Wir stellen die Hardware dafür.“

„Digitale Akte“

Geplant sei die Einführung der „digitalen Akte“. Schulz erklärt: „Das heißt, es gibt keine Aktenordner mehr und der Zugriff auf die Daten ermöglicht eine bessere Vernetzung der Fachbereiche im Haus.“ Der Bürger solle dann auch online Verwaltungsgeschäfte erledigen können. Voraussetzung sei die sichere Datenübertragung.

Kinderbetreuung

Im Bereich der Kinderbetreuung „fehlt nix“, sagt Schulz. Schränkt jedoch ein: Aufgrund der steigenden Zahlen gebe es einen voraussichtlichen Bedarf an Krippen- und Kita-Plätzen, der eine weitere Kindergartengruppe notwendig mache. Erste Planungen sehen diese neue Gruppe (halbtags, Mittagsverpflegung möglich) ab August 2020 in Bahrenborstel. In der ehemaligen Schule stünde mit dem jetzt von der Gemeinde genutzten Raum eine „Reserve“ zur Verfügung.

Feuerwehr

Beeindruckt ist Thomas Schulz vom Feuerwehrwesen in der Samtgemeinde: Zehn Ortswehren, alle ohne Personalsorgen. In Sachen Feuerwehr seien ständig Projekte anhängig. Als Nächstes stehe die Auslieferung zweier neuer Fahrzeuge an die Ortsfeuerwehr Wehrbleck an. Schulz ist begeistert ob des Einsatzes aller Mitglieder, die sich mit sehr viel Engagement auch in freiwilligen Aufgaben rund um Feuerwehrhäuser oder Fahrzeuge einbringen.

Bestattungsoptionen

Die Friedhöfe im Zuständigkeitsbereich der Samtgemeinde Kirchdorf sind ein drängendes Thema: „Wir wollen die Bestattungsoptionen anpassen an den Wandel der Gesellschaft“, erklärt Schulz. Im Trend seien pflegeleichte Urnengräber – und werden bereits in der Samtgemeinde nachgefragt.

Flüchtlinge

Etwa 75 Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, leben derzeit in der Samtgemeinde. Für Schulz ist die Integration von Flüchtlingen weiterhin ein Thema: „Wir möchten auch weiterhin die ethnischen Gruppen homogen platzieren.“