Sparkasse besteht seit 125 Jahren

Kirchdorf – Kirchdorf gehört zu den Orten mit den ältesten Geschäftsstellen der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz. Am 16. Juni 1893 empfahl Landrat Oberländer der Kreissparkasse Annahmestellen in Kirchdorf zu errichten, wozu sich die Sparkasse Anfang 1894 bereit erklärte.

Das 125-jährige Jubiläum feiert die Sparkasse Kirchdorf am kommenden Donnerstag, 16. Mai – mit Aktionen wie einem Buzzer-Gewinnspiel, Spezialitäten vom Coffee-Bike, Kuchen und einem Glücksrad für Kinder, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am 15. Mai 1894 beginnen die Aufzeichnungen über den Kassenverkehr in Kirchdorf. Im Jahr 1902 ist die Verwaltung in Kirchdorf dem Bauern Höfener übertragen worden. Dessen Vater, damals Bürgermeister von Kirchdorf, beantragt im April 1907 beim Landratsamt Sulingen, dass von Sparbüchern Beträge ausgezahlt werden können. Nachdem der Kreisausschuss dieser Regelung zustimmt, beschließt der Sparkassenvorstand im Juni 1907, dass in Kirchdorf „Guthaben bis zur Höhe des bei der Annahmestelle vorhandenen Kassenbestandes“ ausgezahlt werden dürfen. Außerdem dürfen „Ausleihungen und Hypotheken“ vorgenommen werden. Mit Wirkung zum 1. Januar 1920 wird Kirchdorf als erste Geschäftsstelle im Kreis Sulingen zur selbstständigen Hauptzweigstelle mit eigener Kontoführung umgewandelt und Verwalter Höfener bekommt den Kassengehilfen Stöver zur Unterstützung. Die Räume im Hause Höfener erweisen sich bald als zu klein, die Zweigstelle wird 1922 in das Geschäftshaus von E. Meyersiek verlegt. Doch auch diese Räume genügen bald nicht mehr den Ansprüchen und die Sparkasse mietet 1926 das Haus des Bauern Wilhelm Eickhoff mit darüber liegender Wohnung für den Zweigstellenleiter.

Gegenüber der Kirche wurde 1935 mit dem Bau eines eigenen Sparkassengebäudes begonnen. Die großzügigen Planungen enttäuschten nicht und erst 28 Jahre später ist ein zweiräumiger Anbau erforderlich. 1947 übernimmt Wilhelm Walle die Leitung der Geschäftsstelle, das Team: fünf weitere Mitarbeiter. Heinz Albers führte die Geschicke der Sparkasse von 1987 bis April 2006, ihm folgte Heinrich Ebeling bis Sommer 2008, Bruno Simoes leitete die Geschäftsstelle bis Winter 2011. Seitdem ist Tobias Sandmann Leiter.