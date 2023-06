SoVD Bahrenborstel: Mitglieder und Gäste feiern Jubiläum

Von: Gerhard Kropf

Bei der Jubiläumsfeier: Ortwin Stieglitz, Vorsitzender des „benachbarten“ Varreler SoVD, der ehemalige Vorsitzende des SoVD-Ortsverbandes Bahrenborstel Georg Wege und dessen Sohn, der heutige Vorsitzende Heinrich Wege, Ulrike Bartels Kinne vom SoVD-Kreisvorstand und Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher (von links). © Kropf

Bahrenborstel – Das 75-jährige Bestehen des Ortsverbandes Bahrenborstel im Sozialverband Deutschland (SoVD) feierten Mitglieder und Gäste am Samstag im Gasthaus Hespenheide.

Gegründet wurde er am 24. August 1947 als Ortsgruppe des „Reichsbundes“, der seit 1999 Sozialverband Deutschland heißt, erinnerte Vorsitzender Heinrich Wege in seiner Festrede. Der erste Vorsitzende war Heinrich Krome, den 1955 Wilhelm Schumacher ablöste – der hatte das Amt 36 Jahre inne. Nachfolger für die nächsten 13 Jahre wurde Georg Wege. 2004 übernahm Hans-Rainer Petzold den Vorsitz. Er starb 2016, seitdem ist Heinrich Wege im Amt.

Der Verein hatte bis 2012 viele Tages- und Mehrtagesfahrten unternommen. Der heute 98-jährige Georg Wege, Vater und einer der Amtsvorgänger des aktuellen Vorsitzenden, hatte alle Aufzeichnungen über die Reisen zur Feierstunde mitgebracht und die Teilnehmer konnten bei der Lektüre in Erinnerungen schwelgen. Mehrtagesfahrten werden nicht mehr organisiert, Tagesfahrten gemeinsam mit den DRK-Ortsvereinen Bahrenborstel und Scharringhausen – für die Kooperation bedankte sich Heinrich Wege. Er kündigte an, dass es in nächster Zeit wieder Klönnachmittage geben werde, auch Reisen werde man wieder anbieten.

Wege ging besonders auf den Zusammenschluss der beiden Ortsverbände Barenburg und Bahrenborstel zum Ortsverband Bahrenborstel ein, der 2007 erfolgte: „Dass die ,Fusion‘ von den Mitgliedern mitgetragen wurde, ermöglichte die bis heute gute Zusammenarbeit.“ Auch durch den Eintritt jüngerer Mitglieder fühle man sich „für die Zukunft gut aufgestellt“, blickte der Vorsitzende optimistisch in die Zukunft.

Im Rahmen der Feier, bei der die „Kirchdorfer Musikanten“ unter der Leitung von Erhard Plate mit ihren flotten Melodien zur guten Stimmung beitrugen, gratulierten Heinrich Kammacher, Bürgermeister der Samtgemeinde Kirchdorf, Bahrenborstels stellvertretender Bürgermeister Sebastian Rohlfs und Ulrike Bartels-Kinne vom Vorstand des SoVD-Kreisverbandes Diepholz zum Jubiläum und würdigten das Wirken der im Ortsverband Bahrenborstel ehrenamtlich Aktiven.