Solar-Pioniere von Elektro Nordholz in Heerde feiern „Silbernes“

Von: Sylvia Wendt

Die Firmengründung erfolgte in Sulingen, seit fast zwei Jahrzehnten ist der Sitz in Heerde 41. © Elektro Nordholz

Heerde – Es ist ein Messestand rund um Solartechnik auf der „Hannover Messe ‘97“, der das Interesse von Otto Nordholz weckt. Der Elektriker, seit vielen Jahren beschäftigt bei der Sulinger Firma Lackdraht Union, muss, wie die anderen Beschäftigten auch, hinnehmen, dass das Unternehmen zum 31. Dezember 1997 schließt.

Nordholz ist da Anfang 40, gehört zum Kreis derer, die die Maschinen hier abbauen und in Bramsche wieder aufbauen. „Ja, und dann werden das immer mehr Maschinen, auch von anderen Standorten“, erinnert sich Nordholz. Allein ist die Arbeit nicht zu schaffen, er versammelt Kollegen um sich, die, wie er, deutlich zu jung sind für die Pensionierung und auch noch zu jung für Vorruhestandskonstrukte.

Versierte Handwerker bilden die Grundlage für die Firmenneugründung im „Handwerkerpark“ in Sulingen. „Elektro Nordholz“ feiert jetzt das 25-jährige Firmenbestehen – und lädt für Sonntag, 16. April, ein zum „Tag der offenen Tür“. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr steht das Team um die heutigen Geschäftsführer Otto Nordholz und Jan Plenge für Informationen rund um das Thema „Erneuerbare Energien“ zur Verfügung. Auf dem heutigen Firmengelände: Der Resthof unter der Adresse Heerde 41 wird wenige Jahre nach der Gründung neuer Firmensitz, als der SUN-Park verkauft wird. Der Hof wurde über die Jahre saniert, es wurde an-, um- und neu gebaut, erklärt Nordholz.

Die Solartechnik bildet den Einstieg in das Themenfeld „erneuerbaren Energien“. Was hat ihn am Thema interessiert? „Na ja, das ist technisch interessant. Und es war eine neue Technik. Wir hatten fast ein Alleinstellungsmerkmal mit diesem Angebot“, erinnert sich Otto Nordholz. Auch an die Leistung einer Anlage damals: fünf bis sechs Megawatt im Jahr. An Kosten für eine Anlage sei damals pro Kilowatt der Betrag von 15 000 DM berechnet worden. „Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Eigentlich nur aus Idealismus zu finanzieren“, sinniert Nordholz und kritisiert den kontinuierlichen Abbau der staatlichen Förderung. Nach den „Boom-Jahren“ 2009/2010 bis etwa 2014 sei die Einspeisevergütung kontinuierlich reduziert worden. „Die Fallstricke der Anträge kosten heute noch richtig Nerven“, schimpft der 67-Jährige.

Vier der Mitarbeiter: Pawel Kocikowski, Jan Plenge, Maik Fullriede und Niko Kollhorst (von links). © Elektro Nordholz

Nordholz und sein Team kümmern sich bis heute um den ehemaligen Maschinenpark der Lackdraht Union und ähnlicher, zwischenzeitlich aufgelöster Firmen. Und die Expertise in Sachen Solaranlagen wurde kontinuierlich erweitert: Von Anfang an sind es private wie geschäftliche Aufträge. „Wir haben uns einen guten Namen gemacht und betreuen heute einen großen Bezirk an Kundschaft“, sagt Otto Nordholz stolz. „Wir sind gut aufgestellt.“ Gibt es aktuell Lieferschwierigkeiten? „Durch gute Kontakte zu großen Lieferanten ist die Lieferfähigkeit der einzelnen Komponenten, bis auf einige Ausnahmen, trotz schwieriger Marktlage gewährleistet“, heißt es aus Heerde. Aufträge auszuführen sei, noch, kein Problem, erklärt Nordholz. „Das Personal ist der Knackpunkt.“ Der Heerder Fachbetrieb freut sich über derzeit zwei neue Auszubildende für den Beruf des Elektroinstallateurs. Dass es sich lohne, einen Handwerksberuf zu ergreifen, hätten manche Schüler erkannt. „Die Handwerkerstunde ist teuer“, sagt Nordholz. Aufgrund der Personalknappheit werde sich die Situation noch weiter zuspitzen.

Am Sonntag gibt das heute aus zehn Kollegen bestehende Team gerne Auskunft zu Photovoltaik-Anlagen, Speicher, Wärmepumpen und mehr. Gezeigt werden Neuheiten bei Solarmodulen, Wechselrichtern, Stromspeichern, Wallboxen, Wärmepumpen und außerdem Fahrzeuge aus der eigenen Flotte von verschiedenen Herstellern, voll elektrisch und hybrid, heißt es in einer Pressemitteilung zum Ablauf. Für die Kinder soll es eine Hüpfburg geben, für Speis und Trank gesorgt sein.