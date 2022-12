Softwareprobleme, Verkehr und Rassismus bewegen den Kreisschülerrat

Von: Gregor Hühne

Bilanzgespräch im Gymnasium Sulingen: (v.l.) Sara Liebelt (15, Oberschule Varrel) sitzt nun für Georg Beverborg (17, Gymnasium Sulingen) mit Robin Heimbucher (16, KGS Leeste) im Kreisschülerrat. Zusammen blicken sie auf das Erreichte und noch zu Erreichende. © Gregor Hühne

Der Kreisschülerrat hat sich neu konstituiert. Im Interview sprechen Sara Liebelt, Robin Heimbucher und Georg Beverborg über die vergangenen zwei Jahre und blicken voraus.

Sulingen – Wie blickt der Kreisschülerrat im Landkreis Diepholz auf die vergangenen zwei Jahre zurück? Welche Ziele setzt er sich für die kommenden? Corona ist kein Thema mehr. Welche Probleme zeichnen sich nun ab? Im Gespräch mit der Kreiszeitung berichten die neu gewählte Kreisschülersprecherin Sara Liebelt, die den Platz von Georg Beverborg einnimmt, und Robin Heimbucher aus dem Gremium. Die Fragen stellte Gregor Hühne.

Was waren in diesem Jahr die großen Themen des Kreisschülerrats?

Robin: Mein Highlight war, dass wir den niedersächsischen Landtag in diesem Jahr besucht haben, um einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Projektarbeit ist immer spannend, aber war wegen Corona schwierig zu verwirklichen. Der Kreisschülerrat im Landkreis Diepholz ist noch in den Kinderschuhen. Da gibt‘s noch ordentlich was, das man antreiben kann. Wir wollen weiterbilden, zum Beispiel: Was macht ein Kreisschülerrat?

Was macht denn ein Kreisschülerrat?

Georg: Was er will. Das ist Auslegungssache. Mein Thema war die kostenlose Schülerbeförderung. Wo wir uns gemeinsam getroffen und überlegt haben: Warum kostet das Monatsticket 80 Euro, wenn man in die Sekundarstufe II kommt, warum kann ein Landkreis das nicht kostenlos machen? Also haben wir Anträge formuliert, geschrieben und an den Kreis geschickt. Im Schulausschuss wurde er dann abgelehnt. Das ist der finale Stand.

Hoffen Sie nun auf das Deutschlandticket?

Georg: Es würde mich freuen, wenn das Neun-Euro-Ticket wiederkommt. Es gibt jetzt das Tim-Ticket („Täglich immer mobil“, für Schüler, Azubis und Studenten), das kostet 360 Euro im Jahr, also runtergerechnet einen Euro am Tag, 30 Euro im Monat. Das Deutschlandticket bringt uns gar nichts, weil es teurer ist. Kostenlos wäre das schöne Ziel, aber das ist jetzt eingeschlafen.

Robin: Beispiel Sulingen, da kommt man schlecht hin, gerade für einen Nordkreisler.

Georg: Um noch mal auf die Aufgaben des Kreisschülerrats zu kommen: Wenn irgendwo der Schuh drückt, dann besprechen wir das. Es geht viel um Austausch und um den Kontakt zu anderen Schulen, in die man sonst keinen Einblick hat. Dann kann man das gesammelt an den Landkreis weitergeben. Wir hätten gern eine Webseite wie der Kreiselternrat. Seit Kurzem haben wir aber eine E-Mail-Adresse: kreisschuelerrat@diepholz.de.

Frage an alle: Bei welchen Themen im Schulalltag drückt denn der Schuh?

Sara: Bei uns auf der Schule war Mobbing mal ein Thema. In einer neunten Klasse wurde ein Schüler ausgeschlossen. Zu uns kam dann Carsten Stahl (TV-Legende gegen Mobbing, Anm. d. Red.). Da waren wir danach stark engagiert gegen Mobbing bei uns in der Schule, und nun ist wieder alles gut. Zwischendurch gab es immer mal ein paar Vorfälle. Wir haben bei uns einen Schüler – also eine Schülerin vorher –, die trans ist. Anfangs gab es Sprüche, jetzt wird die Person akzeptiert.

Georg: Häufig gibt es Softwarefehler, sodass manche Programme nicht mehr funktionieren. Es gibt halt keinen Hauptamtlichen, der sich um die Sachen kümmert, nur Lehrer, die das nebenbei ein bisschen organisieren.

Robin: Für mich war schon immer Digitalisierung ein Thema. Als KGS-Leester kann ich mich da aber kaum beschweren, weil wir erst einen ziemlich teuren Umbau bekommen haben. Die Gemeinde hat dort, anders als der Landkreis, ordentlich gearbeitet, die Mittel zur Verfügung gestellt und wirklich viel Herzblut und Leidenschaft in die neue Schule gesteckt! Aber auch antirassistische Arbeit halte ich für ultra-wichtig.

Haben Sie Beispiele rassistischer Vorfälle, die Sie erlebt haben oder die Ihnen angetragen wurden?

Robin: Du hörst Alltagsrassismus. Als Schüler bekommt man eher Sachen mit als der Lehrer, der mit dem Kaffee in der Ecke sitzt.

Konkretes Beispiel?

Robin: Schimpfwörter beispielsweise gegen einen schwarzen Schüler oder auch Transfeindlichkeit oder dumme Sprüche wie „du Jude“. Das hört man so im Schulalltag. Da sehe ich, dass die einzige Waffe Bildung ist – und eben, sich zu engagieren.

Georg: Rassismus fängt im Schulalltag mit Gruppenarbeit an. Wenn man sich gezielt nicht mit der einen oder anderen Personen zusammensetzt zum Lernen.

Frau Liebelt, Sie sind neu im Kreisschülerteam. Welche Impulse bringen Sie mit, welche Akzente wollen Sie setzen?

Sara: Also, ich werde mich erst einmal auf Robin verlassen und gucken, was er macht. Bei der ersten Sitzung im Januar werde ich dann schauen, wie alles genau läuft. Wir planen, uns alle drei Monate mindestens einmal zu treffen.

Wie viele Schüler sind im Kreisschülerrat?

Georg: Berechtigte Schulen gibt es etwa 50 im Landkreis.

Sara: Letztes Mal waren nur zwölf oder zehn da.

Robin: Es kamen jetzt noch Nachmeldungen, sodass wir etwa 20 Personen sind.

Wo treffen Sie sich?

Sara: Diesmal in Twistringen.

Robin: Das ist immer ganz verschieden. Wir haben schon an der KGS Leeste getagt – quer durch den Landkreis. So wollen wir es beibehalten, mal Nordkreis, mal Südkreis, mal Mitte. Für die erste Sitzung haben wir auch schon ein ordentliches Programm erdacht.

Zum Beispiel?

Robin: Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, um im Kreisschülerrat zu arbeiten. Wie machen wir das, was ist ein Kreisschülerrat? Wie ist der aufgebaut? Die ganzen Basics. Und dann direkt in die Besprechungen gehen: Was könnten die Ideen sein, Anträge? Was sind eigentlich die inhaltlichen Ziele, die wir als Kreisschülerrat für die Zukunft setzen wollen? Ich habe persönlichen auch meine Ziele, die bringe ich gewissermaßen mit rein.

Wollen Sie uns diese heute schon verraten?

Robin: Ich bin immer auf einer antirassistischen, antihomophoben, antidiskriminierenden Schiene aktiv, und auch Mobilität ist mir ein wichtiges Thema.

Herr Beverborg, was waren Ihre Hauptanliegen, wenn Sie auf Ihre zwei Jahre zurückschauen?

Georg: Ich wollte den Schülern Gehör verschaffen, um ihnen eine Lobby zu bieten. Das und das Thema Schülerbeförderung waren meine Hauptprojekte. Da ist viel Arbeit eingeflossen. Das hat dann leider nicht geklappt. Im Schulausschuss bin ich der Vertreter gewesen in den letzten zwei Jahren. Das ist ein Ausschuss vom Landkreis, der Beschlüsse beschließen darf, die dann an den Kreistag gehen. Dazu darf ich noch sagen, ich war fünf Monate in Kanada von Sommer 21 bis Januar 22. Da habe ich kurz pausiert.

Welchen Nutzen hat denn ein klassischer Schüler vom Kreisschülerrat?

Robin: Jeder Schüler kann sich an den Kreisschülerrat wenden. Wir sind für jede Idee offen und wollen mit den Basis-Schülervertretern einen Austausch pflegen. Mehr als 50 Schulen sind theoretisch wahlberechtigt für den Kreisschülerrat, die dürfen Leute senden. Das Problem ist: Viele Schulen haben noch gar keine Schülervertretung. Das ist ein weiteres Ziel: die Schülervertretung im Landkreis zu stärken.

Georg: In der Klasse werden Klassensprecher und Schülersprecher gewählt, und aus der Gruppe wird dann einer entsendet, der ist dann bei uns. Wir wählen auch den Landesschülerrat und dann gibt es noch eine Bundesschülerkonferenz.

Robin: Die bekommen auch gut Geld. Der Etat beträgt rund eine halbe Million Euro.

Bekommen Sie Geld?

Georg: Nein, wir machen das alles ehrenamtlich.

Frau Liebelt, wie sind Sie auf den Kreisschülerrat aufmerksam geworden?

Sara: Bei mir war es ganz klassisch in der Schule. Ich wurde als Schülersprecherin gewählt. Dann habe ich eine Einladung für den Kreisschülerrat bekommen und mir das da angehört.

Und dann wurden Sie ernannt oder gewählt? Gab es Vorstellungsreden?

Sara: Das war etwas kleiner gehalten. Robin hat sich zuerst freiwillig gemeldet, jemand anderes und ich. Da ich mich für den Kreisschülerrat interessierte, wollte ich da auch reinschnuppern. Da jeder zwei Stimmen hatte, wurden Robin und ich gewählt.

Corona ist anscheinend vorbei. Wie fühlen Sie sich damit in den Klassen?

Sara: Also bei uns ist coronamäßig gar nichts mehr, und wir müssen auch keine Masken mehr tragen. Wir haben aber an den Fenstern ein Gerät, das den Sauerstoffgehalt misst, und so ein kleines Lichtlein, das immer leuchtet. Das wird sehr schnell orange oder rot. Manchen Lehrern ist das Licht egal, die lüften zwar auch mal, wenn es richtig stickig wird, aber bei Minusgraden zehn Minuten lang Lüften ist schon sehr unangenehm.

Robin: Corona ist auch bei uns vorbei. Es sind aber viele Schüler und Lehrer krank.