„So ein schöner Tag“

Von: Sylvia Wendt

Der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Kirchdorf lud zu den beliebten Rundfahrten. Eine Station: Alte Schule und Turnhalle in Bahrenborstel. © Samtgemeinde

SBB Kirchdorf lädt ein zur Rundreise durch die Samtgemeinde

Kirchdorf – Ein Ausflug in die Nachbarschaft kann für Überraschungen sorgen: Der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Kirchdorf unter Leitung von Vorsitzendem Heinz Albers hatte die älteren Bürger nach vierjähriger Pause wieder zur Rundreise eingeladen. Wissenswertes hatten die Tourguides in einer eigenen Rundfahrt durch alle sechs Mitgliedsgemeinden erfahren – und selbst so manches Neue entdeckt. Die Tourguides für die gut 300 Teilnehmer in sechs Bussen waren Bürgermeister oder ihre Stellvertreter.

Kaffeetrinken, Busfahrt, Getränke, Informationen: Fünf Euro kostete das Paket. Den Barenburger Bus begleiteten Bürgermeister Lars Röper und sein Stellvertreter Philipp Meier (mit Kaffeepause im Gasthaus Koopmann in Kirchdorf), den Bus aus Wehrbleck und Freistatt begleitete Freistatts Bürgermeister Gero Enders (mit Kaffeepause im Hofcafé Ihlo in Bahrenborstel), Bürgermeister Wilfried Wöltje aus Varrel informierte im Bus aus seiner Gemeinde (Kaffeepause wurde im Gasthaus Fröhlich in Kuppendorf eingelegt). Den Bus aus Kirchdorf begleiteten Kirchdorfs stellvertretende Bürgermeister Helko Krickemann und Christoph Albers (Kaffeepause im Landgasthaus Maschmann in Barenburg), die Teilnehmer aus Bahrenborstel/Holzhausen informierte stellvertretender Bürgermeister Sebastian Rohlfs (Kaffeepause war im Gasthaus Lüdemann in Wehrbleck). In Bus sechs waren die Teilnehmer bunt gemischt aus allen Ortschaften, er wurde begleitet von Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher (Kaffeepause im Küsterhaus in Varrel).

Für die Teilnehmer besonders interessant waren Bauinvestitionen, darunter neue Ortsdurchfahrten in Varrel und Barenburg. Von der umgenutzten und umgebauten alten Schule in Bahrenborstel mochten sich viele gar nicht trennen: Das hier untergebrachte Archiv der Samtgemeinde stellten die Archivare Irmgard Krebs und Bernd Wolff vor – mancher Gast wird wohl privat wiederkommen. „So ein schöner Tag“, „Was es nicht alles in der Samtgemeinde gibt“ und „Es sieht alles so schön und sauber aus“: Kommentare, die die Organisatoren bestätigen. Alle zwei bis drei Jahre sollen die Rundfahrten angeboten werden, über Veränderungen und Neuerungen informieren. sis