„Skate-Workshop“ in Barenburg: Vor dem Rollen kommt das Schrauben

Von: Harald Bartels

Vor dem Skaten galt es für die Kinder, ihre Boards selbst zusammenzusetzen. © Bartels, Harald

Barenburg – Angesagte Tricks auf dem Skateboard zu beherrschen ist ein mögliches Ziel in der Zukunft, aber der Weg dorthin beginnt mit kleinen Schritten: In Barenburg startete am Mittwoch für 27 Kinder ein zweitägiger „Skate-Workshop“ in Zusammenarbeit mit der Organisation „skate-aid“ aus Münster.

Vor dem Vergnügen stand die Arbeit, denn die Teilnehmer setzten ihre Skateboards selbst aus vorbereiteten Teilen zusammen. Zunächst waren die Achsen mit Rollen zu bestücken, bevor diese an den Brettern montiert wurden.

Am Nachmittag ging es um die Grundlagen des Fahrens: „Wie steht man auf dem Board, welcher Fuß ist vorne, wie pusht man“, zählte Gerald Gossel auf, einer der drei „Skate-Coaches“, die den Workshop begleiten.

Konzentriert waren die Teilnehmer bei der Sache und schraubten die Achsen fest. © Bartels, Harald

Die erste Mutprobe waren schließlich sogenannte „Obstacles“ – kleine Rampen, von denen die Kinder herunterfahren sollten. „Da müssen wir ihnen oft erst ein bisschen Angst nehmen“, so Gossel, „aber wenn sie es dann geschafft haben, kommen die Glücksgefühle.“ Zusätzlich zeigten die Coaches verschiedene Tricks – und am heutigen Donnerstag steht das freie Fahren im Vordergrund.

Er sei noch nie geskated, verrät der elfjährige Jonah aus Scharringhausen, aber er fände es cool, zusammen mit seinen Freunden durch das Dorf zu fahren, denn: „Die können das schon.“ Lernwillig zeigten sich auch Anton aus Varrel und Ben aus Dörrieloh, beide neun Jahre alt: „Das sieht cool aus“, stellte Anton fest. Sie habe in der Reha nach einem Autounfall mit Skateboards gearbeitet, aber richtig fahren könne sie noch nicht, verrät Finja (elf Jahre) aus Barenburg, und das wolle sie jetzt lernen.

Kaum abwarten konnten es die Kinder, ihre Skateboards auszuprobieren. © Bartels, Harald

Skaten sei zwar ein Einzelsport, aber er sei mit viel Gemeinschaft verbunden. Es gebe keine Regeln, und niemand müsse alle Tricks können, aber jeder gelungene Trick sei ein Erfolgserlebnis, und das wolle man den Kindern vermitteln: „Der coolste Skater ist der, der am meisten Spaß dabei hat“, formulierte es Gerald Gossel. Die Initiative „skate-aid“ biete pro Jahr etwa 20 bis 30 solcher Workshops an, dazu gebe es noch internationale Projekte, bei denen im Ausland Skateparks für Kinder errichtet würden.

Seit 2016 kooperiert „skate-aid“ mit dem Energieunternehmen Westenergie. Dank dieser Unterstützung ist der Workshop nicht nur für die Kinder kostenlos, sondern sie erhalten eine Schutzausrüstung und Verpflegung gestellt und dürfen ihre Skateboards und ein T-Shirt mit nach Hause nehmen.

In Schutzausrüstung und mit ihren Skateboards und T-Shirts stellen sich die Teilnehmer auf zum Gruppenfoto mit den drei Coaches, Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher und Westenergie-Kommunalmanagerin Sandra Schnetlage. © Samtgemeinde Kirchdorf

„Wir sind sehr froh, dass wir den Zuschlag für die Aktion erhalten haben“, betont Kirchdorfs Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. In diesem Jahr habe die Kommune auf die gewohnte „Ferienkiste“ verzichtet, um die Vereine nicht in eine schwierige Situation mit Corona zu bringen, aber es gebe einzelne Angebote der Vereine, es habe das Jugendfeuerwehrzeltlager gegeben – und vor allem habe man Schwimmkurse für 80 Kinder anbieten können. Im kommenden Jahr wolle man jedoch wieder eine reguläre „Ferienkiste“ in der Samtgemeinde anbieten.