„Silbernes“ wird nachgeholt

Von: Sylvia Wendt

Die Web- und Spinngruppe Barenburg holt die Feier zum 25-Jährigen am Sonntag beim „Tag des offenen Dorfes“ nach. © Privat

Web- und Spinngruppe Barenburg präsentiert sich am Sonntag beim „Tag des offenen Dorfes“

Barenburg – Eigentlich hätte das 25-jährige Bestehen der Barenburger Webstube im vergangenen Jahr gefeiert werden sollen. Aber das war, wie so vieles, nicht möglich. „Wir möchten das Jubiläum aber würdigen und im Rahmen der dreitägigen 775-Jahr-Feier im Flecken mit Fotos und unseren Produkten auf unsere Arbeit aufmerksam machen“, erklärt Christa Habelmann für die Weberinnen.

Sie konnten 2021 zwar nicht feiern, dafür haben die Damen ihre Webstube, unter Einhaltung aller geltenden Auflagen, hergerichtet. Sie brachten frische Farbe in die Räume, räumten auf – und sie haben einfach so viel Spaß am Weben, dass sie ihre Treffen ausgedehnt haben. Ließen sie bislang nur im Winter bis zum Frühjahr montags die Weberschiffchen flitzen, so treffen sie sich aktuell jede Woche. Angewachsen ist die Gruppe auch: Derzeit sind bis zu 13 Damen aktiv. Die Produktpalette umfasst Teppiche, feine Tischtücher, Taschen...

Am kommenden Sonntag, 18. September, wird zum „Tag des offenen Dorfes“ eine Vielzahl an Aktionen in der Fleckensmitte geboten. Vereine, Firmen und Institutionen präsentieren sich, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr, entlang der (für den Durchgangsverkehr gesperrten) Dorfstraße zwischen Kirche und Firma Sielke. Und mittendrin sind die Weberinnen zu finden, am historischen Fachwerkspeicher. Hier wollen sie mit Fotos und einer Auswahl an Produkten auf ihr Hobby und eine alte Tradition aufmerksam machen.

Die Webstube im alten „Spritzenhaus“. © Privat

Die Weberinnen in Barenburg haben den Faden aufnehmen können im Jahre 1990, als die Familie Symkenberg aus Barenburg dem Verschönerungs- und Heimatverein einen Webstuhl aus dem Jahr 1756 stiftete. „Dieser war noch sehr gut erhalten und wurde im Speicher im Dachgeschoss aufgebaut“, erinnert sich Christa Hablemann. Nach dem Aufbau mit der Hilfe einer Webmeisterin war der Webstuhl einsatzbereit, damit wurde in den folgenden Jahren fleißig gewebt.

Ein zweiter Webstuhl aus dem Jahr 1872 wurde von der Familie Häsemeyer aus Steyerberg gekauft – und damit war der Platz unter dem Dach zu klein. Der Verschönerungs- und Heimatverein Barenburg habe nach Ausweichmöglichkeiten gesucht. Und diese im November 1995 erhalten: Die Weberinnen durften einen Teil des alten „Spritzenhauses“ als Webstube nutzen. „Das Obergeschoss hatte bereits die Ortsfeuerwehr Barenburg, bis zum Bau des neuen Feuerwehrhauses 1985, als Schulungsraum genutzt. Nach entsprechender Renovierung konnten wir im Frühjahr 1996 in die neue Webstube einziehen“, erinnert Christa Habelmann.

Ein dritter Webstuhl, dieser aus dem Besitz der Familie Horstmann aus Vorwohlde, machte auch den Platz unter dem Spritzenhausdach zu klein. Die Gemeinde Barenburg stellte einen Bereich im Untergeschoss des Hauses zur Verfügung, diesen hatte die Kommune als Geräteraum genutzt.

In vielen Mustern werden die Teppiche hergestellt. © Privat

Nach entsprechendem Umbau wurde der Raum im März 2004 in den „Webe-Betrieb“ genommen. „Mittlerweile stehen dort vier Webstühle, auf denen Tischdecken gewebt werden“, erklärt Christa Habelmann. Das Obergeschoss ist als Spinnstube eingerichtet, zwischenzeitlich haben sich einige Spinnräder und Schulwebrahmen eingefunden, auf denen Schafwollteppiche und Baumwolltaschen gewebt werden. Wurden früher hauptsächlich Flachs und Hanf gesponnen, ist es nun vor allem Schafwolle in allen Farben.

Die Web- und Spinngruppe ist montags in der Webstube zu finden, denn es gilt vorzubereiten, was auf den Märkten und Ausstellungen feilgeboten werden soll, die regelmäßig besucht werden. Bis zur Pandemie haben zahlreiche Vereine, Gruppen und Schulklassen die Gelegenheit zu einem Besuch in der Webstube genutzt. Einige Kinder haben sich an Spinnrad und Webstuhl selbst versuchen können. Diese Besuche sind noch nicht wieder angelaufen. Das Team des „Sulingen Projektes“ wurde derweil auf die Gruppe aufmerksam, berichtet Christa Habelmann: „Wir wirkten in einem zeitgenössischen Dreh über Spinnereien mit.“

Kontakt Wer Fragen zur Weberei hat oder die Gruppe besuchen möchte, wende sich an Christa Habelmann vom Verschönerungs- und Heimatverein Barenburg, Tel. 01 76 / 83 17 08 61.