Sieben Familiensportabzeichen ausgehändigt

Varrel – Das Sportabzeichenteam um Martina Meyer, Ilka Bobring und Hubert Bedenbecker konnte im Sportheim des TSV Varrel an 83 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler das Deutsche Sportabzeichen überreichen.

Zuvor wurde Margret May mit großem Applaus aus den Reihen der Prüfer verabschiedet. Eine „gefühlte Ewigkeit“ und 43 eigene erfolgreiche Sportabzeichen ist Margret May dem Deutschen Sportabzeichen im TSV Varrel aktiv verbunden. „Eine Prüferin scheidet aus, dafür rücken zwei neue nach, das ist doch eine gute Quote“, befindet TSV-Chef Hubert Bedenbecker. Als neue Prüfer begrüßt wurden Lena Küthe und Magnus Wiegmann, beide haben bereits in den vorherigen Jahren Hubert Bedenbecker bei den Abnahmeterminen für die Kinder und Jugendlichen unterstützt. „Und nicht nur das: Lena und Magnus bringen immer wieder Kinder aus der Jugendfeuerwehr Dörrieloh dazu, ihr Sportabzeichen mit dem TSV abzulegen“, freut sich der Vorsitzende.

Hubert Bedenbecker bedankte sich bei allen Teilnehmern für ihren erfolgreichen sportlichen Einsatz und wünschte sich für 2019 ähnlich gute Ergebnisse. Ein besonderer Dank galt die Absolventen für die Familiensportabzeichen, bei dem aus wenigstens zwei Generationen mindestens drei Familienmitglieder erfolgreich am Sportabzeichenwettbewerb teilgenommen haben müssen. Im TSV Varrel erhielten die Familien Grafe, Henke, Hespenheide, Meyer, Mohrlüder, Renzelmann und Rohlfing ein solches Abzeichen.

Das bronzene Abzeichen errangen Lotta Gödeker, Fite Nuttelmann-Klauß, Tamino Rohlfing und Louisa Warneke. Die Prüfungen für Silber schafften Wilhelm Droste, Henry Franke, Wilm Johann Gerbes, Mia Gödeker, Marie Grafe, Kevin Gröning, Tjare Henke, Jarno Marquardt, Leni Mohrlüder, Liza Mohrlüder, Max Mühlenhardt, Tessa Renzelmann, Tjark Renzelmann, Jonte Rieger, Gina Rieke, Ole Rohlfing, Alexander Schill, Andrej Schill, Kimi Ole Sudenn, Jannick Sudmann und Levian Thiel. Das Abzeichen in Gold absolvierten Dietrich Aukamp, Hubert Bedenbecker, Ingo Beier, Ilka Bobring, Wolfgang Böer, Inske Borchers, Anke Gerdes, Werner Gerdes, Claudia Grafe, Markus Grafe, Jannika Henke, Thalia Henke, Torben Henke, Maik Hespenheide, Luis Hespenheide, Lynn Amelie Hespenheide, Louisa Hodde, Marlon Holzschneider, Sydney Holzschneider, Keno Kellermann, Uwe Kellermann, Thorge Kellermann, Jörg Lübkemann, Margret May, Werner Meier, Isabell Meyer, Janina Meyer, Martina Meyer, Michael Meyer, Sandra Mohrlüder, Renate Möller, Bernhard Mönnig, Ingrid Müller, Jürgen Müller, Maja Nuttelmann-Klauß, Abdul Qasimi, Zakaria Qasimi, Nadine Renzelmann, Emily Renzelmann, Lotta Renzelmann, Erika Riegelmann, Claudia Rohlfing, Davina Rohlfing, Emma Rohlfing, Heiko Rohlfing, Leon Rohlfing, Lana Rohlfing, Werner Rohlfs, Jule Schumacher, Susanne Schweneker, Claudia Sudenn, Ella Sudmann, Marina Sudmann, Danilo Traemann, Andrea Wiegmann, Magnus Wiegmann, Friedrich Wietelmann und Leenke Wittenberg.