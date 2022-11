Shropshire Schafe „mähen“ in Kirchdorf Gras zwischen Tannenreihen

Von: Sylvia Wendt

Husch (guckt direkt in die Kamera) und seine Kollegen vom „Shropshire Gras-Team“ in der Baumplantage in Kirchdorf. © Familie Becker

Kirchdorf – Dass überhaupt Lichter am Weihnachtsbaume brennen können, dafür sorgt, unter anderem, Familie Becker aus Kirchdorf. Vier Hektar sind bepflanzt, hauptsächlich mit Nordmanntannen. Die Familie hat an ihrer Seite Helfer auf vier Beinen: Shropshire Schafe, die das Gras zwischen den Reihen kurz halten, damit die kleinen Pflanzen wachsen können.

Und, ja, das funktioniert nicht von Anfang an – die Pflanzen müssen eine gewissen Höhe erreicht haben, etwa 30 Zentimeter, damit die Schafe nicht auch die Tannen köpfen. Versehentlich natürlich. Die Tannenschonungen sind nicht bio-zertifiziert, aber Familie Becker möchte möglichst wenig Herbizide einsetzen. Ein Pflanzenstärkungsmehl wird verwendet. Für den Laien erklärt Ludolf Becker: „Die Kieselsäure macht den Baum für Schädlinge unschmackhaft. Wir sind total überrascht, wie gut das Mittel wirkt.“ Die Familie habe schon „alles probiert“, dieses neue Mittel entpuppte sich als guter Griff. Zwölf Mutterschafe und ihr Nachwuchs sowie der Zuchtbock – die Herde halte die Familie bewusst klein, gebe Schafe jährlich ab. Im Sommer zählt die Herde mit Nachwuchs um die 30 Tiere, im Winter nur noch die Hälfte.

Nicht zum Verkauf steht Husch. Der wird vor zwei Jahre zusammen mit einem Zwillingsbruder geboren, ist so klein, dass der achtjährige Enkel sich seiner annimmt, ihn aufpäppelt. Die Geschichte geht gut aus für Husch, auch dank einer besonderen „Medizin“. Die Beziehung zwischen Enkel und Husch ist so eng: „Du darfst ihn nicht verkaufen“, forderte der Enkel vehement. Und Opa Ludolf hat ihn nicht verkauft. Enkel und junger Schafbock sind seither ein Herz und eine Seele. Husch lässt sich gar vor einen kleinen Wagen spannen, mit dem die beiden dann durchs Dorf ziehen. Seitdem Husch kastriert ist, sei er auch lammfromm... Die Schafherde ist seit 1995 auf dem Hof Becker und speziell für die Rasenpflege zwischen den Tannenreihen „gezüchtet“. Hauptsächlich seien es Nordmanntannen, aber auch Blaufichten, die die Familie anpflanzt. Und auch die Besitzer von Tannenbaumplantagen haben einen Blick auf den Klimawandel: Auch sie brauchen Feuchtigkeit im Boden, damit die Pflanzen wachsen. Speziell, wenn sie klein sind. Zur Unterstützung diene das Gesteinsmehl. Eine vitale Pflanze, die gewappnet ist gegen Insekten und Pilze, dafür weniger anfällig ist, ist das Ziel.

Die Baumplantage ist täglich geöffnet, die Weihnachtsbäume können ausgesucht werden, wie bisher, mit einem Verkaufsstand auch in Sulingen (am Magro-Markt). Ludolf Becker ist eine Aktion sehr wichtig: „Ich möchte, dass sich jeder einen Baum leisten kann. Deshalb gibt es zusätzlich die sogenannten Aktionsbäume, die jeweils 20 Euro kosten.“ Und die Preise sonst? „Bleiben stabil, keine Erhöhung“, erklärt Becker. Und wer sucht den Baum aus? Da könnte Becker etliche Geschichten erzählen, von Käufern mit Metermaß in der Hand, von jungen Paaren, die Stunden in der Plantage verbringen – und den Damen, die das letzte Wort bei der Auswahl haben. Vermehrt werden bereits jetzt Bäume aufgestellt, oft genug als Zweitbaum, im Wintergarten oder im Freien – oder einfach schon mal ausgesucht. „Es geht nicht nur an Heiligabend weihnachtlich zu“, sagt Becker. Oft genug werde auch ein Baum für den Garten ausgesucht. Am 24. Dezember folgt dann der eigentliche Weihnachtsbaum, unter den die Geschenke gelegt werden. Und deutlich wird: „Am Baum wird eher nicht gespart“, sagt Ludolf Becker und verspricht: „Es sind genügend Bäume da, es kriegt jeder einen.“

Kein Markt mehr auf Rüters Kamp Ist da nicht etwas anders, auf dem Hof Becker in diesem Jahr? „Es ist komisch. Immer noch. Es fehlt was“, sagt Marita Becker. Normalerweise herrscht jetzt Hochbetrieb am Telefon, sind letzte Einzelheiten zu klären für den Weihnachtsmarkt auf Rüters Kamp. 24 Jahre war die heimelig hergerichtete Scheune mit großem Baum und Kaffeetafel der Anziehungspunkt in Kirchdorf. Den Baum aussuchen und ein paar Geschenke, Freunde treffen, Klönschnack – das „silberne Jubiläum“ verhinderte die Pandemie und die Familie hat einen Schlussstrich gezogen. Nicht, weil es nicht mehr lief, sondern schlicht, weil es gut war, solange es so heimelig sein durfte. Am Samstag, 3. Dezember, um 15 Uhr wagen die TuS-Sportler einen Neustart, laden zum ersten Weihnachtsmarkt auf den neuen Platz an der Kirche ein.