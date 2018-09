„Seven Beats“ begleiten Ausklang im Kirchdorfer Naturfreibad

Benefizkonzert

+ © Kurth-Schumacher Eine Mega-Party mit der Band „Seven Beats“ lockte Stammgäste und Musikbegeisterte ins Naturfreibad. © Kurth-Schumacher

Kirchdorf - Eine Mega-Party mit der Band „Seven Beats“ stand am Ende dieser Saison: Das Programm am Freitagabend lockte Stammgäste und Musikbegeisterte am Freitagabend ins Naturfreibad Kirchdorf.