Stefan Friedmann veröffentlicht mit „žGottverlassen“ zweiten Thriller

Sechs Tote, 45 Verletzte

+ © S. Wendt Stefan Friedmann aus Barenburg legt mit „Gottverlassen“ seinen zweiten Thriller vor. 453 Seiten Spannung rund um die Einwohner von „Hallermanns Berg“, einem „gottverlassenen“ Ort im Harz. © S. Wendt

Barenburg - Es geht ja wohl nicht gut aus in dem Buch. Wieviele Tote gibt es? „Oh... da muss ich doch mal nachgucken“, antwortet Stefan Friedmann. Es gibt sechs Tote und 45 Verletzte in seinem neuen Thriller, den der Barenburger unter dem Titel „Gottverlassen“ in die Buchhandlungen bringt. Im Selbstverlag auch das zweite längere Werk, neben den Kurzgeschichten, in denen Friedmann ebensoviel Blut vergießt.