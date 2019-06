Schwierigste Aufgaben löst Rolf Tuche souverän

Freistatt – Nach 47 Jahren wurde jetzt Rolf Tuche von den Kolleginnen und Kollegen der Elektrotechnischen Werkstatt (ETW) des Unternehmensbereiches Bethel im Norden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, teilt Ingolf Semper für Bethel im Norden mit: „Mit einer kleinen Pause, dem Erfüllen seiner Wehrpflicht, war der Wehrblecker damit sein ganzes Berufsleben in dem Freistätter Handwerksbetrieb tätig.“

Die für die ETW zuständigen Betriebsleiter Kai Apwisch und Walter Stothfang und die Kollegen hätten Tuche wegen dessen hoher Fachlichkeit und seiner Kollegialität sehr geschätzt. „Rolf war für uns immer der Mann, der auch die schwierigsten, sehr aufwändigen Fälle gemeistert hat und den man damit auch nicht aus der Ruhe bringen konnte“, lobt Kai Apwisch.

Nach einer einjährigen Berufsfachschule begann Rolf Tuche im Mai 1972 seine Ausbildung zum Elektroinstallateur und schloss diese im September 1974 mit Erfolg ab. Zahlreiche Fort- und Weiterbildungen ließen ihn zu einem Fachmann auf den unterschiedlichsten Gebieten werden. Tuche: „Genauso wichtig war für mich aber auch das Weitergeben dieses Wissens. Ich habe in meinem Berufsleben mehr als 35 Auszubildende begleitet.“ Auch deshalb ist er seit 1988 bis heute ehrenamtlich im Gesellenausschuss der Elektro-Innung Diepholz tätig.

Spreche man den verheirateten Vater von drei Kinder auf seinen Ruhestand an, merke man schnell, dass „ihm wohl nicht so schnell langweilig werden wird“, versichert Semper: Seit fast 40 Jahren ist Rolf Tuche in der Ortsfeuerwehr Freistatt aktiv und auch sehr engagiert im Wehrblecker Schützenverein. „Und mit einer geringfügigen Beschäftigung gebe ich mein Wissen auch noch ein wenig an die jungen Kollegen der ETW weiter“, so der 63-Jährige, dessen Sohn Marco seit September 2018 auch als Elektroinstallateur in dem Betrieb beschäftigt ist, in dem sein Vater sein ganzes Berufsleben verbracht hat.