Kollision mit Lkw: Autofahrerin lebensgefährlich verletzt

Wegen eines schweren Unfalls zwischen einem Auto und einem Lkw ist die Ortsdurchfahrt in Bahrenborstel am Montagnachmittag voll gesperrt worden.

Bahrenborstel - Eine 62-jährige Frau aus Bahrenborstel war gegen 16 Uhr mit ihrem Mercedes-Kleinwagen auf der Holzhauser Straße (L349) in Richtung Holzhausen unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der ihr entgegenkommende Lkw-Fahrer habe gebremst und versucht, dem Auto auszuweichen, konnte letztlich eine Kollision der Fahrzeuge aber nicht verhindern, teilt die Polizei mit.

Schwerer Unfall in Bahrenborstel Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Bahrenborstel am Montag schwer verletzt worden. © Sylvia Wendt

Der Lkw prallte anschließend gegen einen Baum, der Wagen der Frau kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. 25 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Kirchdorf und Barenburg unter Leitung von Kirchdorfs Ortsbrandmeister Reiner Wittig haben schweres Gerät einsetzen müssen, um die Frau aus dem Wagen zu befreien. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in die Klinik nach Minden geflogen.

Der 41-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Er wurde vor Ort betreut. Am Mercedes entstand Totalschaden, am Lkw wird der Schaden auf gut 2.000 Euro geschätzt. Die Ortsdurchfahrt war bis in die Abendstunden gesperrt. sis