Fünf Menschen bei Vorfahrt-Crash nahe Kirchdorf schwer verletzt

Von: Fabian Raddatz, Sylvia Wendt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Kirchdorf und Varrel: Vermutlich hatte die Fahrerin eines Fords einen Kleintransporter übersehen.

Kirchdorf – Sogar zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz: Auf der Landstraße zwischen Kirchdorf und Varrel in Höhe Scharringhausen (Landkreis Diepholz) stießen am Samstagmittag, 3. Juni, zwei Fahrzeuge – ein Ford und ein Kleintransporter – zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge in den Vorgarten eines Wohnhauses geschleudert wurden.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in einen Vorgarten geschleudert. © Nord-West-Media TV

Während der schwer verletzte Fahrer des Kleintransporters selbstständig aussteigen konnte, wurden zwei der vier Insassen des Ford (drei Frauen, ein Mann) im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste schweres Gerät einsetzen, um die beiden zu befreien.

Sie und eine weitere Person, die ebenfalls im Ford saß, erlitten Polizei-Angaben zufolge lebensgefährliche Verletzungen und mussten mit zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen werden.

Die beiden Schwerverletzten, der Fahrer des Kleintransporters und der vierte Mitfahrer im Ford, wurden per Rettungswagen in nahe Krankenhäuser gebracht. Die K 20 wurde etwa drei Stunden für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Nach ersten Informationen übersah gegen 12 Uhr die Fahrerin des Ford beim Überqueren der Varreler Straße / Kreisstraße 20 den vorfahrtsberechtigten Fahrer des Kleintransporters, der auf der Varreler Straße unterwegs war.

Im Einsatz waren über 70 Aktive der Ortsfeuerwehren Kirchdorf, Scharringhausen und Barenburg unter Leitung von Kirchdorfs Ortsbrandmeister Reiner Wittig.