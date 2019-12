Schuldenfrei und zahlungsfähig

Freistatt – Es gab mal andere Zeiten in Freistatt. Da musste das Freibad geschlossen werden, weil die Gemeinde die Unterhaltung nicht zahlen konnte. Das Areal ist nun ein Ziel zur Naherholung, mit Teichanlage, Moorweg-Historie, Wohnmobil-Stellplatz und Outdoor-Parcours, direkt neben dem Sinnesgarten. Der Rat schätzt die Wandlung der Kommune hin zur Gemeinde mit Ausflugszielen.

Die Gemeinde ist übrigens schuldenfrei mittlerweile, hat kontinuierlich liquide Mittel angesammelt. Und spendiert, wenn Geld ausgegeben wird, der Dorfgemeinschaft. Für das kommende Jahr sind erneut 5 000 Euro eingeplant für Dinge, die der Ortsverschönerung und der Heimatpflege dienen. „Da gibt es genügend zu tun“, erklärt Bürgermeister Gero Enders. Immer wieder finden sich Plätze, an denen Bänke aufgestellt werden können oder marode Exemplare durch neue ersetzt werden müssen.

3 400 Euro hat Kämmerer Michael Kopecki, der dem Rat und einer Zuschauerin in der jüngsten öffentlichen Sitzung die Eckdaten des Haushaltsplanes 2020 vorstellte, für die Anschaffung von Spielgeräten eingeplant. Dabei handele es sich um die Summe, die bei der Auflösung des Sportvereins Freistatt an die Gemeinde überging und die an das Team des Sinnesgartens weitergereicht werde (für neues Spielgerät).

Für das Jahr 2019 seien deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer angefallen – weshalb im Jahr 2020 eine höhere Samtgemeindeumlage zu zahlen sei, erklärte Kopecki. Der Unterpunkt Steuern im Haushaltsplan schließe deshalb mit einem, im Vergleich zu den Vorjahren, geringeren Überschuss in Höhe von 45 000 Euro ab. Der Haushalt 2020 der Gemeinde schließe im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 23100 Euro ab, der durch die Überschussrücklage, die fast 400 000 Euro umfasst, ausgeglichen werde.

„Wir wollen weitere Bäume in der Gemeinde beschneiden“, kündigt Bürgermeister Gero Enders an. Die Kastanienallee sei bereits bearbeitet worden. Weitere Bäume sollen radikal beschnitten werden, in Form des Kronenschnitts. Im Rahmen einer Baumschau habe ein Fachmann dazu geraten. „Das sieht im ersten Jahr gewöhnungsbedürftig aus, dann aber schlagen die Bäume neu aus“, erklärt Enders. 10 000 Euro stehen dafür im Haushalt 2020 bereit. Die Gemeinde wolle zudem ein Straßenunterhaltungskonzept aufstellen: „Unsere jüngste Straße ist 25 Jahre alt, die meisten anderen zwischen 50 und 70 Jahre, wir müssen was tun.“ 2 000 Euro sollen für die Instandsetzung der Schienen der Feldbahn an Bethel im Norden als Betreiberin gezahlt werden: „Wir möchten das Tourismusangebot unterstützen.“ 1 000 Euro zahlt die Gemeinde sonst jährlich, nun also 3 000.

Die Ratsmitglieder genehmigten den Haushalt 2020 einstimmig.