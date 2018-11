Satirischer Ausflug in ländliche Gefilde beim Marktempfang

Kirchdorf - Mit Spannung erwartet, manche bangen aber auch: Wird Anton Knüppelmeier, CSU-Mitglied und aus, ja klar, Bayern, wieder zu Gast sein bei seinem Cousin, dem Ratsherren Gerd Kemmann aus Kirchdorf? Ja, er ist wieder da.

Und angesichts seiner Exklamation „die Welt gerät aus den Fugen“ ist es erfrischend, wie Satire es auch im ländlichen Themenkomplex schafft, Menschen und ihre Taten ins Blitzlicht zu schmeißen, ohne dass es ihnen (zu arg) weh tut. Der Rest lacht herzlich.

Der Blick auf die bayrische Erbmonarchie, respektive ihrer Abschaffung, erfolgt über Origami. Der Wahlzettel sei früher so gefaltet gewesen, dass die Wähler nur CSU hätten lesen können. Nun aber habe man den Wählern das Entfalten erklärt – und schon haben sich die vielen neuen Möglichkeiten an Kandidaten aufgetan. Apropos Wahl: Die Union habe derzeit drei mögliche Nachfolger, ganz ungewöhnlich. Allein, bei der SPD finde sich niemand.

Die Sozis bräuchten einen Neuanfang, sagt Knüppelmeier. Jemand, der noch nicht so lange dabei ist; der mitreißen könne; der gerade erst in die SPD eingetreten ist. „Herr Könemann, wären Sie bereit, die SPD in den Bundestag zurückzuführen?“ fragt Knüppelmeier den Kirchdorfer Bürgermeister. Thema Diesel Skandal. Die Automobilbranche, diese „systemrelevanteste aller Industrien“. Wo die Leute der Automarke mehr vertrauen, als ihrem Partner, Arzt oder Apotheker. Ts. Da brauche man einen Gesamtschuldigen.

Zwar könne jeder für sich das Klima retten, aber nach der Dürre in diesem Sommer stehe der Schuldige fest. Es sei der DEUTSCHE BAUER. Der habe Viecher, die rülpsen und furzen und seien für 80 Prozent des Klimawandels verantwortlich. Lila Kuh? Bärenmarke-Bär? Man nehme etwas Artenschwindel, addiere Germanicus simplissisimus, ergänze um AfD-Nazium – und schon sei es um den gesunden Menschenverstand geschehen.

Der habe sich auch verschanzt hinter dem Codewort „Moor burning“. Als sich die Bundeswehr angesichts der Gefahr aus Russland als nicht einsatzfähig erwies, habe sich einzig die Dienststelle Meppen tauglich gemeldet, einen natürlichen Nebelrausch entfacht. Gegen russische Bedrohung hätte man in Niedersachsen ein Mittel – die Straßenbauverordnung: „Wenn die besagt, hier rollt kein Panzer – dann rollt hier auch kein Panzer!“

Knüppelmeier erinnerte an die „monatelange Blockade von Barenburg“ und einer Luftbrücke zwischen dem Kuppendorfer Airfield und der Munterburger Landebahn. Die Suche nach Single-Wohnungen boome, nachgefragt von Hauptverwaltungsbeamten und Apothekern mit Siedenburger Migrationshintergrund.

Als Gemeinderat mit der größten Medienpräsenz werde der Gemeinderat Borstel ausgezeichnet, wegen „Dirty Harry“, eine Komödie werde das nicht mehr. Der Titel des fruchtbarsten Rathauses gehe wohl an das in Kirchdorf. Knüppelmeier habe eine Quote von 9,1 Prozent errechnet. Zwar sei hier vieles Chefsache, das aber nicht.

sis