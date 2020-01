Schulbus bei Varrel in Flammen: Kinder und Busfahrer retten sich

Fahrzeugbrand auf Ströher Straße

+ © Andy Zumaya Die Freiwillige Feuerwehr Varrel hat den Brand schnell unter Kontrolle bekommen. © Andy Zumaya

In voller Ausdehnung stand ein Schulbus am Montagmorgen in Varrel (Samtgemeinde Kirchdorf) in Flammen. Die 13 Kinder und der Busfahrer bemerkten den Rauch und handelten sofort.