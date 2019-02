Schützennachwuchs kürt seine Meister

Barenburg - Nachdem die Vereinsmeister der Erwachsenen während der Generalversammlung des Schützenvereins Barenburg geehrt wurden, erhielten nun auch die erfolgreichen Kinder und Jugendlichen ihre Pokale beim letzten Übungsschießen bekommen. Vereinsmeister 2018 mit dem Lichtpunktgewehr in der Wertung der Schüler wurde Leon Witte, der Lasse Fastenau, Timon Wetenkamp, Leni Rohlfing, Marie Behneking und Lena Behneking auf die Plätze verwies.

Sieger in der Wertung Lichtpunktpistole (Schüler) wurde Timon Wetenkamp (vor Leon Witte, Lasse Fastenau, Lias Heller, Leni Rohlfing, Lena Behneking und Marie Behneking. Gewinner in der Schülerwertung mit dem Luftgewehr ist Jule Behneking, die Jella Rohlfing und Jannik Wetenkamp auf die Plätze verwies. In der Jugendwertung mit der Luftpistole holte sich Leonie Sieck den Titel. Mit der Luftpistole, in der Wertung der Junioren II, war Kira Simon mit 260 Ring deutlich Siegerin vor Jasmin Sieck (229) und Marlo Rethorn (208).

Das nächste Übungsschießen findet am Freitag, 1. März, um 16.30 Uhr statt. Es kann mit dem Lichtpunktgewehr, der Lichtpunktpistole, dem Luftgewehr und der Luftpistole geschossen werden.