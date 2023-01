Schützenhaus wird saniert

Von: Sylvia Wendt

Die jahresbesten Schützen, von links, Reinhard Meier, Tom Stöver, Elke Schumacher, Jörg Niemeyer, Kathrin Niemeyer, Frank Niemeyer, Franziska Niemeyer, König Bennet Brokate und Begleitung Tabea Hespenheide, Rainer Wiegmann, Ilse Wiegmann und Vizepräsident Mario Verbarg. © Ute Grübmeyer

Bahrenborstel: Barrierefreies WC eingeplant / 14 neue Mitglieder

Bahrenborstel – Sein Schützenhaus in Bahrenborstel hat der Verein derzeit im Blick: Umfangreiche Umbauarbeiten rund um die Toilettenanlage summieren sich auf einen fünfstelligen Betrag. Der Verein hatte von der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro erhalten. Die Bauleitung hat Rolf Neumann. Er berichtete seinen Schützenkollegen bei der jüngsten Versammlung von den Baufortschritten. Neben der Modernisierung wird auch ein barrierefreier Zugang geschaffen. Präsident Rainer Wiegmann dankte allen Mitgliedern, Vorstandskollegen sowie Helfern und Gönnern. Er hoffe, dass die Arbeiten zum Beginn der Schießsaison beendet ist.

Für den 1. April sind die Mitglieder eingeladen zum Reinigungseinsatz rund um das Schützenhaus. Los geht es an dem Tag um 9 Uhr. Schießsportleiter Kay Stöver überreichte die Pokale an die jahresbesten Schützen. Laut Kassenwartin Birgit Wantjer hat der Verein noch genügend finanzielle Mittel, trotz der Ausgaben für die Modernisierung am Schützenhaus und den Kauf eines neuen Lichtpunktgewehres.

14 neue Mitglieder wurden im Schützenverein begrüßt, aktuell zählt der Verein Bahrenborstel 387 Schützen.

Aus den Beförderungen ragt die von Rolf Neumann zum Major hervor: Neumann hat jetzt zum dritten Mal die Bauleitung für eine Baumaßnahme am Schießstand übernommen. sis/r.

Ehrungen

Jahresbeste 2022: Senioren Damen: 1. Hanna Rethorn, 2. Elke Schumacher, 3. Ilse Wiegmann; Senioren Herren: 1. Reinhard Meier, 2. Heinrich Wolter, 3. Rolf Neumann; Schützen Damen: 1. Kathrin Niemeyer, 2. Franziska Niemeyer, 3. Ute Grübmeyer; Schützen Herren: 1. Frank Niemeyer, 2. Detlef Nuttelmann, 3. Jörg Niemeyer; Jungschützen: 1. Tom Stöver, 2. Jarno Verbarg, 3. Mayla Verbarg.