Vom Herrenabend bis zu Sketchen: Der Schützenverein Heerde-Kuppendorf beschließt  Schützenfestreigen

Ein Schützenfest mit Nachhall

Auf drei Tage verlängert wurde das Schützenfest in Heerde-Kuppendorf, das im Festzelt beim Gasthaus „Zum Klick“ in Heerde stattfand. Grund für die Verlängerung war das 111-jährige Bestehen der Schützenherren, mit dem das Schützenfest am Freitag Abend eingeleitet wurde.